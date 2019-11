Black Friday Week: alcuni dei migliori prodotti per l’auto

Se non sai cosa comprare per usufruire degli sconti del Black Friday, ecco una selezione di prodotti utili per l’auto o per la manutenzione del veicolo.

Non più solo il venerdì dopo la festa del Ringraziamento, tipica ricorrenza americana, o il weekend successivo: quest’anno i siti di ecommerce come Amazon dedicano al Black Friday una intera settimana. Il Black Friday 2019 diventa così la Black Friday Week e offre ancora più tempo da dedicare agli acquisti.

Per tutti gli appassionati di auto, ma anche per chi vuole semplicemente acquistare un prodotto per la propria vettura, questi giorni si rivelano imperdibili. La disponibilità di prodotti scontati è davvero ampia: per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcuni dei prodotti per auto su Amazon più interessanti e con la maggior percentuale di sconto in questo periodo.

Lucidatrice auto: per una carrozzeria scintillante

Chi ama prendersi cura della propria auto in profondità, non può farsi mancare l’attrezzatura giusta. Una lucidatrice per la carrozzeria è indispensabile per tirare a specchio la carrozzeria della propria auto, grazie alle testine rotanti che si rivelano molto più efficaci rispetto alla lucidatura e mano.

Trova il prodotto su Amazon >> Lucidatrice auto Tacklife 1500W

Avviatore di emergenza: per non rimanere mai a piedi

Ogni automobilista dovrebbe averne uno. Stiamo parlando di un avviatore di emergenza, in grado di far ripartire il motore di qualsiasi tipo di veicolo, dalla vettura all’autocarro, dal furgone alla motoslitta e perfino l’imbarcazione. Dotato di pinze con tecnologia a prova di scintilla e adeguate protezioni, questo dispositivo è in grado di riavviare il motore fino a 20 volte e può durare fino a 120 ore di carica.

Trova il prodotto su Amazon >> Avviatore di emergenza GREPRO

Catene da neve: più sicurezza in inverno

Con l’arrivo della stagione fredda le catene da neve sono indispensabili, ma non sempre è facile trovare il prodotto giusto per la propria auto. Ci sono vetture, come le compatte, che hanno poco spazio nell’arco passaruota, mentre nel caso dei cerchi in lega, questi potrebbero rovinarsi o graffiarsi a contatto con gli anelli della catena. Sul mercato sono disponibili prodotti specifici che non hanno nessun contatto con il cerchio e nessun ingombro dietro la ruota. Davvero la soluzione ideale.

Trova il prodotto su Amazon >> Catene da neve KÖNIG K-SUMMIT

Caricabatteria USB per auto

Le prese USB sono indispensabili in auto e spesso una non basta, dato che i dispositivi elettronici da caricare sono sempre di più. Per fortuna, sono disponibili dei caricabatteria USB da inserire nella presa accendisigari da 12 V. basta collegarla e si hanno a disposizione due USB in qualsiasi veicolo, anche quelli più vecchi.

Trova il prodotto su Amazon >> AUKEY caricabatteria

Cera auto: massima lucentezza e protezione

Molti automobilisti decidono di mettere la cera sulla carrozzeria della propria vettura per renderla più luccicante, ma in realtà questo prodotto ha anche un’importante funzione protettiva per la vernice. La cera ha un effetto idrorepellente che aiuta lo scorrimento delle gocce d’acqua, lasciando così la carrozzeria pulita anche in caso di leggera pioggia. La cera Meguiar’s è facile da usare e garantisce una lunga durata.

Trova il prodotto su Amazon >> Meguiar’s cera polish