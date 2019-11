Clio Cup Italia: svelate le novità della prossima stagione

Ecco tutte le novità che caratterizzeranno la prossima stagione del campionato monomarca targato Renault Sport Italia.

La Clio Cup Italia, l’emozionante campionato monomarca organizzato dalla divisione Renault Sport Italia, è pronta per una nuova ed emozionante stagione che si distinguerà per alcune ed interessanti novità. Tra queste ultime spiccano la diretta televisiva per ogni tappa della competizione, un nuovo “contenitore” e un calendario vario, mentre viene confermata come protagonista del campionato, la potente e versatile quarta generazione della Renault Clio RS 1.6 turbo, declinata in tutte le sue versioni tecniche.

Organizzato dalla Fast Lane Promotion, questo speciale monomarca è stato inaugurato nel lontano 2014 e vanta alle spalle ben 6 stagioni. Come accennato in precedenza, la protagonista indiscussa del campionato e l’ormai nota Clio RS 1.6 turbo, particolarmente apprezzata per le sue elevate doti di affidabilità e per le elevate performance offerte tra i cordoli di una pista. Parliamo di qualità che si trasformano in un vero e proprio investimento per tutti i team che partecipano il monomarca della Casa del Rombo. Queste caratteristiche saranno comunque migliorate ulteriormente nel 2021, ovvero quando farà il suo debutto la nuova versione.

Tronando alle novità portate in dote dal Clio Cup Italia, segnaliamo per prima cosa il nuovo abbinamento del calendario al contesto dei weekend ACI Sport: parliamo infatti di sei doppi round che si svolgeranno sui circuiti di: Monza (due gare a stagione), Imola, Misano, Mugello e Vallelunga. L’abbinamento con i weekend ACI Sport segnerà una svolta anche dal punto di vista mediatico, con il debutto della diretta televisiva di tutti gli appuntamenti su un’emittente che verrà annunciata nel prossimo futuro. Di seguito riportiamo tutte le date che caratterizzeranno la stagione 2020 della Clio Cup Italia.

Calendario Clio Cup Italia 2020

17 maggio – Monza

31 maggio – Imola

28 giugno – Misano

19 luglio – Mugello

20 settembre – Vallelunga

18 ottobre – Monza

L’appuntamento per la Clio Cup Italia è rimandato quindi al prossimo anno con l’augurio di altre sei tappe emozionanti come quelle dell’edizione di questa stagione che ha visto laurearsi matematicamente campione 2019 della Clio Cup Italia Felice Jelmini, in occasione del penultimo appuntamento di Vallelunga. Ricordiamo inoltre che Jelmini ha monopolizzato anche l’ultimo finesettimana di gara che si è svolto a Imola, in occasione del sesto e conclusivo round del monomarca firmato da Fast Lane Promotion.

Renault Clio Cup 2019: le immagini di Imola Vedi tutte le immagini +4