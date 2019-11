Kia Kona Electric, in regalo il JuiceBox di Enel X

Chi acquista una nuova Kona Electric sfruttando la formula di finanziamento riceverà in omaggio il Juice Pack Home del valore 1.910 euro.

La nuova Hyundai Kona Electric diventa ancora più allettante e conveniente grazie ad una nuova promozione che permette di mettersi al volante del crossover 100% elettrico della Casa di Seul sfruttando una formula di finanziamento accessibile abbinata ad un nuovo “pacchetto” in grado di far dimenticare la cosiddetta “ansia da ricarica”.

La promozione prevede fino al 30 novembre l’acquisto di un esemplare della Kona Electric da 136 CV (con batteria da 39 kWh capace di offrire un’autonomia di ben 289 km secondo il ciclo WLTP) – declinata nel ricco allestimento XPrime – a soli 299 euro al mese, grazie al finanziamento Hyundai i-Plus Anticipo Zero e Tasso Zero (TAN 0,00% – TAEG 0,73%).

Come se non bastasse, in caso di rottamazione di un veicolo da Euro 1 a Euro 4, la promozione offerta dalla Casa di Seul include anche il “Juice Pack Home” del valore di 1.910 euro, offerto gratuitamente. Questo speciale pacchetto prevede la fornitura della JuiceBox 7,4 kW di Enel X abbinata al servizio di Home Check e al servizio di installazione. Questa promozione porta il vantaggio complessivo al cliente a ben 9.300 euro.

Come accennato in precedenza, l’allestimento XPrime risulta particolarmente ricco e completo, infatti mette a disposizione nella propria dotazione di serie: cerchi in lega da 17 pollici, l’infotainment Multimedia System con touchscreen da 7 pollici, la connettività per smartphone grazie alla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, la retrocamera e i sensori di parcheggio posteriori. L’offerta di accessori viene inoltre completata dal climatizzatore automatico con pompa di calore, dai cristalli posteriori oscurati, le luci diurne a LED e i dispositivi di guida assistita tra cui il Mantenimento Attivo della Corsia e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente.

Dal punto di vista meccanico, la Kona Electric è spinta da un vigoroso motore elettrico in gradi di offrire 136 CV e una coppia istantanea pari a 395 Nm. Grazie a questi numeri, secondo i dati dichiarati, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e garantisce un’autonomia fino a 449 km, pari ad un’efficienza di 15,4 kWh/100 km (secondo il ciclo WLTP e sfruttando la batteria da 64 kWh). Il powertrain 100% elettrico può contare sul sofisticato cambio “shift-by-wire” e sul sistema di frenata rigenerativa che permette di ottimizzare il recupero dell’energia in fase di decelerazione e frenata, con intensità regolabile tramite le palette al volante.

