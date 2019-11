Audi: debutta all’aeroporto di Bologna la manutenzione mentre si viaggia in aereo

Debutta in Italia l’Audi Service Station, che permette ai clienti di lasciare la propria auto allo scalo felsineo e di partire mentre uno staff dedicato effettua manutenzione alla vettura.

I servizi Audi arrivano all’aeroporto di Bologna. La casa tedesca ha aperto un centro assistenza post vendita presso il parcheggio multi piano “P2” dello scalo felsineo, a disposizione di quei clienti in partenza in aereo.

Debutta la prima Audi Service Station

La Audi Service Station – la prima in Italia e la seconda in Europa dopo quella aperta a Parigi – rappresenta l’innovazione e la digitalizzazione dei servizi a vantggio dei proprietari delle auto di Ingolstadt. Questi ultimi, previo appuntamento, si recano presso gli appositi sportelli automatici situati tra il terminal e l’area di sosta, attivi in autonomia il servizio e deponga le chiavi dell’auto nelle cassette di sicurezza integrate nella station. Durante la sua assenza, il personale Audi ritirerà il veicolo, eseguirà il tagliando o l’intervento concordato e riporterà l’auto dove era stata lasciata. Una volta atterrato con il volo di ritorno, il cliente potrà saldare l’eventuale importo per i lavori effettuati e rientrare in possesso della vettura, lavata e col pieno di carburante.

“Il vero obiettivo di questi Audi Service Station – spiega Fabrizio Longo, direttore Audi Italia – è di utilizzare la tecnologia e il nostro know how al fine di dare valore al tempo e di assistere gli automobilisti Audi semplificando la loro gestione del veicolo. Ed entro il 2022 apriremo una ventina di altri centri così, di cui 8 presso i principali aeroporti della Penisola (Linate sarà il prossimo, in quanto primo scalo italiano in termini di traffico business), in progressiva estensione alle aree urbane e ai centri cittadini”.

Servizi Audi attivi h24 e 7 giorni su 7

Quanto messo in campo dal costruttore del Gruppo Volkswagen va incontro soprattutto a chi ha bisogno della propria auto e vuole sfruttare il tempo in viaggio per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come spiega Federico Ferraro, direttore Service Audi Italia: “L’intervento è prenotabile anche via smartphone tramite l’opzione Service Booking online. Inoltre abbiamo riservato alcune piazzole di sosta al parcheggio multipiano dell’aeroporto Marconi di Bologna e abbiamo anche previsto la possibilità di utilizzare un’auto di cortesia qualora la manutenzione non sia conclusa al rientro del cliente, col quale rimane sempre un contatto diretto durante la sua assenza, in modo che il nostro staff possa comunicare eventuali allungamenti dei tempi di intervento e che lo stesso cliente possa avvisarci di eventuali suoi cambi di programma e rientri in giorni diversi dal previsto”.

I servizi Audi passano anche attraverso l’intervento all’auto nell’arco di 24 ore, con in dote l’ulteriore benefit del parcheggio gratuito in aeroporto. Se poi il cliente desiderasse ricevere l’auto in luogo diverso dall’aeroporto di partenza, è sufficiente che contatti il servizio Pick-up & Delivery che prevede la riconsegna della vettura dove indicato.

Audi Service Station all’Aeroporto di Bologna Vedi tutte le immagini +5