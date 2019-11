Ferrari: l’ultima novità dell’anno sarà svelata a Roma

L’amministratore delegato della Casa di Maranello ha annunciato il debutto di un inedito modello per il prossimo 14 novembre.

Ferrari ha scelto la città di Roma per svelare in anteprima mondiale il suo ultimo modello. La notizia è stata data dall’amministratore delegato della Casa del Cavallino Rampante in persona, Louis Camilleri, nel corso di una conference call sui risultati trimestrali. In questa occasione, Camilleri ha spiegato che l’inedita vettura, ancora avvolta nell’assoluto mistero, sarà presentata nel corso della giornata di giovedì 14 novembre: si tratta della quinta novità targata Ferrari svelata quest’anno, dopo le potentissime F8 Tributo, 812 GTS, F8 Spider e SF90 Stradale.

Come accennato in precedenza, non sono trapelate particolari informazioni sull’inedito modello, nel corso della conference call, Camilleri si è limitata infatti a dichiarare: “Come sapete quest’anno abbiamo annunciato il lancio di cinque modelli. L’ultimo sarà svelato la prossima settimana in occasione di un evento a Roma. Siamo tutti entusiasti delle prospettive di questo particolare modello.” Il CEO della Casa del Cavallino ha voluto inoltre ricordare il grande successo registrato dall’evento “Universo Ferrari” che si è svolto lo scorso settembre nella cittadina di Maranello che ha accolto oltre 14mila appassionati delle “rosse”.

Camilleri ha infatti aggiunto che: “Il momento clou dell’evento è stato il lancio simultaneo dell’812 GTS, il nostro primo modello spider della gamma V12 negli ultimi 50 anni, e della F8 Spider, che integra la F8 Tributo. Entrambi i modelli hanno ottenuto una risposta entusiasta, come dimostrato dagli ordini raccolti durante l’evento stesso e durante lo scorso mese.”

L’a.d Ferrari ha elargito elogi anche per la SF90 Stradale, prima supercar ibrida del marchio capace di offrire una potenza di ben 1.000 CV. A proposito di “elettrificazione”, il numero Uno di Ferrari ha voluto spendere un paio di parole anche per una possibile vettura 100% elettrica targata Ferrari, affermando che “Per l’elettrica pura ci vorrà ancora tempo perché dovremmo differenziarci dalla concorrenza e rispettare il Dna Ferrari.”

Per quanto riguarda i risultati di vendita, l’amministratore delegato del Cavallino ha sottolineato che per la Ferrari è stato un altro trimestre di grandi soddisfazioni in termini di ordini e di vendite che ha inevitabilmente portato una “revisione al rialzo delle guidance”. Sono state inoltre confermate le previsioni per l’anno 2019 che parlano di un totale di ben 10.000 distribuite nel corso dell’anno.

