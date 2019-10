Non solo auto, Porsche costruirà un’astronave per Star Wars

Il progetto verrà realizzato insieme alla Lucasfilm per il film Star Wars: l’ascesa di Skywalker.

La Porsche non si accontenta di realizzare auto, come dimostra la collaborazione con Lucasfilm per dar vita ad un’astronave le cui forme saranno rese note durante la prima mondiale del film ‘Star Wars: l’ascesa di Skywalker’ in uscita a dicembre.

Quella che sarà costruita da Porsche chiaramente sarà un’astronave frutto dell’inventiva degli uomini del brand teutonico che, insieme agli sviluppatori della Lucasfilm, disegneranno l’astronave e realizzeranno il modello da utilizzare nelle riprese.

Ci saranno incontri a Stoccarda e a San Francisco, per sviluppare il progetto, inoltre, durante la prima del film, a dicembre, il pubblico potrà inoltre vedere dal vivo la nuova Porsche Taycan: prima auto elettrica prodotta del marchio tedesco e vettura anti-Tesla per eccellenza. Un’auto che in America sarà consegnata ai primi clienti a fine anno, a differenza del Vecchio Continente dove l’attesa durerà fino al 2020.

Insomma, un’operazione di marketing ben congeniata, che unisce la passione per una saga di sicuro successo con l’esigenza di realizzare auto, come la Tycan, che rispondano alla mobilità del futuro.

