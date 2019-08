Formula 1, scambio Hamilton – Verstappen

Secondo il giornalista Giorgio Terruzzi ci sarebbe un’operazione segreta che vede coinvolti due top team nello scambio dei due fuoriclasse.

Se lo è, è chiaramente una “notizia bomba” quella di cui vi stiamo per parlare, anche perché di questo periodo in molti si chiedono se il mercato dei piloti di Formula 1 porterà stravolgimenti nelle stagioni successive e soprattutto in vista dell’attesissimo cambio di rotta e nuova era che si preannuncia nel 2021. Una ”operazione segreta” quella che vede come protagonisti Mercedes e Red Bull con il possibile scambio di campioni, ovvero Lewis Hamilton e Max Verstappen che attualmente continuano a far parlare di se’ in modo simile.

Hamilton-Verstappen: presente e futuro iridato

I tifosi della F1 e tutto il Circus impazzirebbero per uno scambio di piloti di questa portata, che in modo del tutto verosimile rimetterebbe in gioco le motivazioni e l’entusiasmo sia di Hamilton che di Verstappen: Hamilton si può ritenere soddisfatto della propria carriera in casa Mercedes dove attualmente ha portato in bacheca ben 5 titoli mondiali, stravolgendo e riscrivendo record che lo collocano nei piani alti della massima serie. Il rovescio della medaglia vede un ventunenne di nome Max che ha una voglia incredibile di frantumare quanto fatto da Hamilton: ha fame di gloria iridata e da due anni è alla ricerca di una monoposto vincente, perché competitiva non vuol dire essere la prima del lotto. Verstappen con il suo talento e un carattere esuberante è riuscito a trasmettere di sé un’idea molto diversa dal “Verstappen 1.0”. La Red Bull ha puntato tutto sul talento di Max e non ha sbagliato a farlo, perché seppur l’olandese non ha mai avuto la possibilità di guidare una Red Bull vincente come quella che Sebastian Vettel ha portato più volte alla vittoria del titolo, sta comunque riuscendo a metterla al pari della Ferrari che da anni boccheggia con tentativi “disperati” di rimediare allo strapotere Mercedes e comunque, fatti alla mano, la Red Bull è l’unico Team che quest anno è riuscita a strappare il gradino più alto del podio alle “frecce d’argento”.

Le rivelazioni di Giorgio Terruzzi

E’ stato Giorgio Terruzzi, fonte assai autorevole, a parlare di questo possibile scambio in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’anno dell’operazione sarebbe proprio l’attesissimo 2021 quando i contratti in essere dei due piloti potrebbero facilmente essere rivoluzionati; Terruzzi rivela che sia Hamilton che Verstappen si sono proposti anche alla Ferrari, ricevendo però dei fermi e cortesi rifiuti. Il no da parte del Cavallino rampante sicuramente deriva dal fatto che stia puntando tutto sul talento emergente di Charles Le Clerc per dare vita ad un ciclo vincente che manca da troppo tempo a Maranello. Si può dedurre facilmente che nel momento in cui Sebastian Vettel lascerà la Scuderia, al fianco del monegasco non vorranno di certo avere una Super Star del Circus, ma un pilota esperto e forte e pare che l’indiziato principale a svolgere questo ruolo sia Daniel Ricciardo.

Non ci resta che attendere con ansia gli sviluppi di una faccenda che ha il sapore entusiasmante di un intrigo che renderà la Formula 1 ancora più affascinante di quanto non lo sia oggi. Se avverrà, e dopo questa notizia in molti ci sperano, la stagione 2021 preannuncia già l’inizio di una nuova era.