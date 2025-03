Un pomeriggio di pura tensione si è consumato nel quartiere Pietralata, nella zona est di Roma, dove un motociclista 37enne ha scatenato un pericoloso inseguimento, mettendo a dura prova la Polizia Locale Roma. Il centauro, già noto per precedenti tentativi di eludere i controlli, è stato avvistato mentre cercava di occultare la targa della sua Honda in prossimità di un autovelox.

Fuga ad alta velocità

Intercettato in via Filippo Fiorentini, l’uomo ha reagito con una fuga ad alta velocità, caratterizzata da guida pericolosa, manovre contromano e semafori rossi ignorati, mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni. Il culmine della corsa è stato raggiunto in piazza Santa Maria del Soccorso, dove gli agenti del IV Gruppo Tiburtino sono riusciti a bloccarlo.

Bilancio delle infrazioni

Il bilancio delle infrazioni al Codice della Strada è stato pesante: eccesso di velocità, attraversamento con il rosso e circolazione in senso vietato. La patente del motociclista è stata immediatamente sospesa. A queste violazioni si è aggiunta una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, aggravando ulteriormente la sua posizione legale.

Questo episodio sottolinea quanto sia cruciale il rispetto delle norme stradali per garantire la sicurezza urbana. L’operato degli agenti dimostra l’efficacia dei controlli nel contrastare comportamenti irresponsabili, che non solo espongono i trasgressori a gravi conseguenze penali, ma mettono in pericolo l’intera comunità.