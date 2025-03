Il codice della strada italiano nasconde una serie di insidie per gli automobilisti, con multe curiose che possono sorprendere anche i più attenti. Ad esempio, l’uso del clacson, permesso solo in caso di pericolo imminente, può portare a una sanzione fino a 168 euro se utilizzato impropriamente. Ma non finisce qui: anche lavare la propria auto in strada può costare caro, con multe che oscillano tra 105 e 422 euro, una misura pensata per tutelare l’ambiente e prevenire l’inquinamento delle acque di scarico.

Multe rischiose

Tra le infrazioni meno note troviamo il canto ad alto volume in macchina, che potrebbe essere considerato disturbo della quiete pubblica, specialmente in orari notturni o in zone residenziali. Alcuni comuni italiani, come Napoli e Firenze, vanno oltre: guidare a torso nudo è vietato e può comportare multe fino a 500 euro. Una regola che sottolinea l’importanza del decoro anche al volante.

Ulteriori sanzioni bizzarre

Passando al tema dei sostegni familiari, l’assegno unico universale, destinato alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni (senza limiti d’età per i figli con disabilità), rappresenta una risorsa economica cruciale. Tuttavia, un uso improprio di questo contributo può avere gravi conseguenze legali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24140 del 2023, ha chiarito che il genitore che utilizza l’assegno per scopi diversi dal benessere dei figli può essere accusato di appropriazione indebita. Le sanzioni sono severe: reclusione da due a cinque anni e multe da 1.000 a 3.000 euro.

In sintesi, conoscere e rispettare le normative è fondamentale non solo per evitare sanzioni economiche, ma anche per proteggere la propria fedina penale. Un approccio informato e consapevole può fare la differenza, sia al volante che nella gestione delle risorse familiari.