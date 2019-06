WRC della Sardegna per altri tre anni!

Dopo le voci circolate in questo ultimo periodo sul possibile rinnovo della tappa del Rally mondiale che si svolge in Sardegna, ieri è arrivata la notizia ufficiale.

A dare la conferma in occasione dell’edizione 2019 della gara sarda è stato il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, che data la rivisitazione di tutto il calendario del campionato mondiale di rally ha dovuto affrontare non poche sfide per far sì che l’evento venisse riconfermato nell’isola Italiana.

Vi riportiamo le dichiarazioni del Presidente Angelo Sticchi Damiani: “non sono state poche le difficoltà che abbiamo dovuto superare per riaffermare la presenza del Rally Italia in Sardegna, anche perché è in atto una profonda rivisitazione del calendario del mondiale. Ma ora posso annunciare con soddisfazione che il lavoro fatto ha dato i suoi frutti e che siamo riusciti a trovare un accordo per la disputa della prova italiana della serie iridata rally in Sardegna per altri tre anni. Questo accordo è molto importante anche e soprattutto per il territorio – ha concluso Sticchi Damiani – che potrà ora organizzarsi e lavorare sull’evento con una visione di più ampio respiro”.

Ancora non è certa la data dell’edizione 2020, così come le tappe che la caratterizzeranno, ma è evidente che si tratta di particolari che posso essere svelati anche fra qualche tempo, vista l’esperienza degli organizzatori che hanno dalla loro parte il successo delle passate edizioni.