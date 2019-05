Renault Clio Cup Italia e Clio Cup Press League, in arrivo il secondo appuntamento

La stagione 2019 della Clio Cup Italia, l’emozionante campionato monomarca targato Renault, era iniziata a metà aprile tra i cordoli della pista del Mugello, con due differenti vincitori nelle due gare che si sono disputate sul circuito toscano.

Dopo circa un mese da questo primo appuntamento, le potenti e veloci Clio RS 1.6 litri Turbo della Clio Cup Italia sono pronta a tornare a ruggire in pista il prossimo weekend del 25 e 26 maggio a Imola. In questa occasione si svolgerà anche la Clio Cup Press League, il “campionato nel campionato” organizzato Renault Italia, che vede come protagonisti due giornalisti del settore automotive per ciascun weekend.

Sugli oltre 4,9 chilometri che compongono il circuito del Santerno, assisteremo alla sfida tra Felice Jelmini (Composit Motorsport), attualmente al comando della classifica e Matteo Poloni (Essecorse), che risulta distanziato soltanto da 10 lunghezze.

Quest’ultimo – nel corso della prima tappa del Mugello – è stato inoltre protagonista in Gara 2 di uno splendido arrivo in volata, con appena 4 millesimi di secondo a separare i due piloti. Allo stato attuale abbiamo quindi una vittoria per Jelmini e una per Fulvio Ferri che adesso occupa il terzo posto della classifica generale, a soli due punti dallo stesso Poloni, e comanda la classifica Gentlemen.

A seguire troviamo la giovane promessa Filippo Distrutti, il 21enne fresco di compleanno che fa parte del team NextOneMotorsport, nonché leader tra i piloti Junior. L’Oregon Team può invece vantare di aver schierato l’unica vettura per una donna, ovvero la velocissima Francesca Raffaele. Tra le novità di questo anno segnaliamo la presenza del torinese Andrea Ricca, che farò parte del team che ha primeggiato nel 2018 – ovvero la scuderia “Faro Racing” – andando così ad affiancare Ferri e Andrea Mosca.

Clio Press League: anche la stampa corre nel monomarca

Anche il secondo appuntamento della Clio Press League si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena. Questa volta al volante della Clio di Renault Italia Press League by Oregon Team si alterneranno Alberto Bergamaschi, in rappresentanza di Auto Super Market e Safe-Drive, e il vicecampione in carica Stefano Cordara (La Gazzetta dello Sport e Red-Live), entrambi capaci di vantare un’esperienza nel monomarca.

L’appuntamento con il motorsport targato Renault Italia per questo weekend inizierà sabato mattina con i due turni di prove libere da mezzora ciascuno, dalle ore 9 e alle 11.50. Dalle 17.35 “via” ai due turni di qualifica di 20 minuti ciascuno che serviranno a definire lo schieramento delle due gare. La prima delle due gare di 25 minuti scatterà domenica mattina alle ore 10.15, con Gara 2 alle 16.20.