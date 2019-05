MotoGP Francia 2019: Marquez imbattibile, Ducati sul podio

Marc Marquez suona un’altra sinfonia e anche in Francia mostra a tutti i muscoli, vincendo una gara con grande autorità. Scattato dalla pole position, lo spagnolo arriva alla bandiera a scacchi in parata, portando al successo la sua Honda che ottiene la vittoria numero 300 nella massima categoria del Motomondiale. La moto giapponese sembra essere cucita alla perfezione sulla figura di Marquez, tanto che il suo compagno di team ha continuato ad arrancare anche a Le Mans. Infatti, Jorge Lorenzo è protagonista di un altro weekend da dimenticare, il risultato finale è un undicesimo posto che sprofonda in una crisi nera l’ex pilota della Ducati.

Proprie le moto italiane si sono imposte molto bene sul circuito francese, bellissima la lotta interna tra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che per molti giri consecutivi hanno battagliato per contendersi la seconda posizione alle spalle di Marquez. Alla fine a spuntarla è stato Dovizioso, ma un grande applauso va fatto anche a Petrucci, specialmente per le belle parole spese per il forlivese alla fine della gara. Ai piedi del podio si piazza anche un’altra Ducati, quella di Jack Miller del Team Pramac, che per larghi tratti è riuscito a tenere il passo degli altri ducatisti vestiti di rosso, ma si è dovuto poi accontentare di un bel piazzamento.

Quinto posto per Valentino Rossi che ha cercato di tirare fuori il massimo dalla sua Yamaha, ma non è riuscito nel miracolo. Al termine della corsa l’italiano si è lamentato per dei limiti della sua moto in percorrenza dei rettilinei, ma le cose potevano andare pure peggio. Infatti l’altra Yamaha, quella di Maverick Vinales, è finita nella polvere dopo uno scontro con la Ducati di Francesco Bagnaia. Entrambi non hanno terminato la gara. In difficoltà la Suzuki di Alex Rins, uno dei grandi protagonisti di questa prima parte di stagione.

Nella classifica generale della MotoGP Marc Marquez comanda con 95 punti, segue Andrea Dovizioso con 87 punti, al terzo posto Alex Rins con 75 punti. Valentino Rossi insegue in quarta piazza con 72 punti, Danilo Petrucci è più distante con 57 punti. La classifica è corta e il campionato ancora lungo, tutto può succedere.