Renault: tre vetture del team Composit Motorsport nella Clio Cup Italia

Competitivo e carico di adrenalina, ma con tanto equilibrio in pista, il campionato monomarca Renault Clio Cup Italia, ha tra i suoi protagonisti in pianta stabile i portacolori del team Composit Motorsport. La squadra che fa capo ai fratelli Marco e Paolo Ansaloni rappresenta una vera istituzione in questo campionato griffato Renault e anche quest’anno sarà protagonista.

Così, nella serie targata Fast Lane Promotion schiererà ben tre vetture in pianta stabile con l’obiettivo di conquistare quel titolo assoluto che ormai manca dal 2013, anno in cui fu Ronnie Marchetti a laurearsi campione.

Quindi potrà contare su di un pilota giovane e veloce come Felice Jelmini. Il lombardo, classe ’95, dopo aver fatto il suo ingresso nella Clio Cup Italia nel 2017 con la stessa squadra, chiudendo subito terzo nella classifica Piloti e conquistando due vittorie a Brno e Imola, lo scorso anno è stato in lizza fino all’ultimo per il titolo e alla fine ha concluso secondo dietro a Simone Di Luca. Una stagione per lui straordinaria, quella che si è conclusa ad ottobre, coronata da altri tre successi e da una serie incredibile di podi (nove in totale su 14 gare).

Inoltre, potrà fare affidamento sull’esperienza di Fabrizio Ongaretto, autentico “veterano” del monomarca che vede protagoniste le vetture francesi. Il veneto, dopo alcuni anni di assenza, ha fatto il suo rientro nella serie proprio con la formazione emiliana nel 2018, viaggiando costantemente nelle posizioni di testa.

Mentre la terza vettura che scenderà in pista con i colori del team sarà affidata a Paolo Felisa che per il quinto anno di seguito è stato riconfermato tra le fila della squadra modenese ed è pronto a rimettersi in gioco nella sfida per la classifica Gentleman. Lo scorso anno, proprio al Mugello (tra meno di due settimane teatro del primo dei sei appuntamenti del calendario), si mise in evidenza centrando un migliore quarto posto assoluto.

Infine, nel corso della stagione il team Composit Motorsport potrebbe schierare anche una quarta macchina per un pilota ancora da definire. Quindi, grandi piani per un campionato che si annuncia decisamente interessante.