Suzuki: chiusa la fase preliminare dell’Aci Rally Italia Talent 2019

La fase preliminare di Aci Rally Italia Talent 2019 si è chiusa con la nona e ultima selezione regionale del talent dei motori. Quest’ultima si è svolta sul Circuito Internazionale di Busca, in provincia di Cuneo, durante il weekend appena trascorso. Alla fine di questa importante tappa è possibile fare un primo bilancio di questa sesta edizione del Rally Italia Talent organizzato da Aci in collaborazione con Suzuki. Nata nel 2014, questa manifestazione offrirà ai partecipanti che si sono distinti in queste selezioni di partecipare a una gara di rally in maniera assolutamente gratuita, come piloti o come navigatori.

Gli iscritti di questa edizione hanno raggiunto quota di 9.076, confermando l’incredibile successo raggiunto da questo format rispetto agli anni passati. Analizzando i dati relativi alla fascia d’età dei partecipanti, scopriamo l’80% delle persone iscritte fa parte della categoria “millennials”: un 2,3% di candidati ha un’età inferiore ai 18 anni, ben il 41,4% degli iscritti a Rally Italia Talent 2019 ha tra i 18 e i 25 anni, mentre il 22,6% si colloca tra i 26 e 30 anni, infine il 14,2% vanta un’età sotto i 35 anni. Non mancano anche partecipanti decisamente più matura, come sottolinea l’8% dei partecipanti che può vantare un’età tra i 36 e i 40 anni, mentre un 5,3% appartiene alla fascia 41-45 e un ulteriore 3,7% è invece tra i 46 e i 50. Non mancano infine qualche partecipante che supera i 50 anni di età, ovvero un 2,5% dei candidati che spera di ottenere un posto su una vettura da rally ufficiale.

Anche la partecipazione femminile a queste selezioni è stata decisamente di rilievo, raggiungendo un 7,8% sul totale delle iscrizioni. Ricordiamo che questa manifestazione punta ad avvicinare il mondo dei rally a qualsiasi appassionato, infatti il regolamento dell’Aci Rally Italia Talent 2019 prevede vincitori per le categorie Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati.

La palla passa ora all’Organizzazione dell’Evento che avrà il compito di stilare le graduatorie con i nomi dei semifinalisti che dovranno nuovamente confrontarsi tra i cordoli di una pista per ottenere l’accesso alla finale e successivamente giocarsi la possibilità di partecipare in maniera gratuita ad una gara valida per i Campionati o i Trofei titolati Aci Sport nel team di questo incredibile talent dedicato ai motori. La semifinale si svolgerà il 29-30-31 marzo sul Circuito d’Abruzzo, ad Ortona (CH), mentre la finale si terrà il 18-19-20 aprile all’Adria International Raceway che si trova ad Adria (RO). Ricordiamo che grazie alla partnership siglata con la Suzuki, i partecipanti all’Aci Rally Italia Talent possono contare sulle qualità della Suzuki SWIFT Sport, scelta come auto ufficiale della manifestazione.