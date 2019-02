F1: debutta la Williams FW42 con una nuova livrea

La Williams ha mostrato la livrea che andrà ad adornare la nuova monoposto con cui correrà in Formula 1 nel 2019, si tratta della FW42 che sarà affidata al tenace Robert Kubica ed a George Russel. Chiaramente, i colori riprenderanno quelli del nuovo sponsor ROKiT.

Infatti, l’azienda di telecomunicazioni statunitense, il cui nome è ben visibile sia nel frontale che nelle fiancate, sostituisce nella sponsorizzazione la Martini, che forniva la classica colorazione alle monoposto di Grove.

La tonalità di base della monoposto 2019 è quindi azzurra, un colore evidente sia nell’ala anteriore che in parte del muso e della fiancata. Mentre il bianco rimane per la zona centrale del frontale e della vista laterale oltre che per l’Halo. Diversi gli elementi in nero come la zona sottostante alle pance laterali, l’accenno di pinna sul cofano motore e l’ala posteriore, dove campeggia la scritta ROKiT.

Certo, la Williams nel 2018 ha avuto una delle annate peggiori, ma con un nuovo sponsor ed il lavoro invernale gli uomini di Grove sperano di rimontare posizioni nel gruppo delle monoposto dietro alle tre pretendenti per il mondiale.

Vedremo se la vettura sarà migliorata già dalle giornate di test che comunque sono indicative. Inoltre, c’è tanta curiosità per vedere di nuovo all’opera su una monoposto di Formula 1 Robert Kubica, che ha lavorato sodo e non ha mai mollato per tornare a correre nella massima formula.