F1, la Sauber diventa Alfa Romeo Racing

La Sauber cambia ufficialmente nome diventando Alfa Romeo Racing: la notizia è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore, confermando così il definitivo ritorno in Formula 1 della Casa del Biscione, operazione fortemente voluta dall’ex CEO di FCA, Sergio Marchionne, scomparso lo scorso 25 luglio.

Frédéric Vasseur, team principal del team di Hinwil, ha confermato così la notizia: “Con grande orgoglio annunciamo che parteciperemo al Mondiale 2019 di Formula 1 con il nuovo nome di Alfa Romeo Racing. – Vasseur ha inoltre aggiunto – I risultati della scorsa stagione hanno ripagato il team dei grandi sforzi profusi in pista e in factory. Adesso tutta la squadra è motivata e intendiamo continuare a sviluppare ogni ambito del team, portando avanti la nostra passione per le corse, la tecnologia e il design.”

Le monoposto Alfa Romeo Racing che correranno nella prossima stagione di Formula 1 saranno pilotate dall’italiano Antonio Giovinazzi e dall’ex ferrarista Kimi Raikkonen.