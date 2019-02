Formula 1: Ferrari, ecco il sound della monoposto 2019

La Ferrari ha pubblicato sui propri account social un video che consente di ascoltare il suono del motore della monoposto che sarà impegnata nel campionato di Formula 1 2019.

Il cosiddetto “fire up“, cioè la prima accensione del propulsore, è uno dei momenti più significativi ed emozionanti per le squadre da corsa. Sentire il primo “vagito” del motore è sicuramente una soddisfazione per tutti gli ingegneri, i tecnici e i meccanici che da mesi lavorano al progetto, ma è lo è ancora di più quando si tratta dell’unità che sarà chiamata a riportare a Maranello quel titolo mondiale che manca ormai da dodici anni.

Dopo aver superato una decina di giorni fa i crash test FIA necessari per l’omologazione, la monoposto Ferrari 2019 si prepara alla presentazione ufficiale che avverrà il 15 febbraio, come confermato dalla casa modenese nel filmato dedicato all’accensione del motore.

La Ferrari si presenterà al via in Australia il prossimo 17 marzo con diverse novità sia ai posti comando, dove il team principal Maurizio Arrivabene è stato sostituito da Mattia Binotto, sia in pista, con l’emergente Charles Leclerc al posto Kimi Raikkonen pronto a fare coppia con Sebastian Vettel.