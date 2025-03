Il Gran Premio d’Argentina 2025 è pronto a infiammare il circuito di Termas de Río Hondo, riportando in Sud America l’adrenalina della MotoGP dopo un anno di pausa. Con un weekend di gara programmato dal 14 al 16 marzo, le aspettative sono alle stelle. Marc Marquez, reduce da una performance magistrale in Thailandia, arriva come favorito, ma i riflettori sono puntati anche su Pecco Bagnaia, determinato a ribaltare un inizio di stagione sottotono, e su Alex Marquez, sempre più competitivo. Questo appuntamento sarà cruciale per definire gli equilibri del mondiale.

Marquez e gli inseguitori: tra conferme e riscatti

Il circuito argentino rappresenta una sfida affascinante. Marc Marquez, con la sua forma ritrovata, punta a consolidare la leadership, ma il percorso non sarà privo di ostacoli. Bagnaia, spinto dalla voglia di riscatto, e Alex Marquez, sempre più in crescita, promettono battaglia. Occhi puntati anche su Ai Ogura, in costante miglioramento, e sulle Aprilia, tradizionalmente performanti su questo tracciato. Non mancheranno le incognite, come le condizioni dell’asfalto, note per la loro imprevedibilità.

Un programma intenso per gli appassionati

Il weekend sarà ricco di emozioni, con tre giorni di azione in pista:

Venerdì 14 marzo: Prove libere di tutte le categorie, con FP1 MotoGP alle 14:45 e FP2 MotoGP alle 19:00.

Prove libere di tutte le categorie, con FP1 MotoGP alle 14:45 e FP2 MotoGP alle 19:00. Sabato 15 marzo: Qualifiche MotoGP dalle 14:50 alle 15:30 e Sprint Race MotoGP alle 19:00.

Qualifiche MotoGP dalle 14:50 alle 15:30 e Sprint Race MotoGP alle 19:00. Domenica 16 marzo: Gara Moto3 alle 16:00, Moto2 alle 17:15 e MotoGP alle 19:00.

Gli appassionati potranno seguire ogni momento in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208.

MotoGP Argentina, Termas de Río Hondo: velocità e tecnica

Con una lunghezza di 4,8 km e 14 curve, il circuito argentino è un mix di sezioni veloci e tecniche, ideale per esaltare le abilità dei piloti. Inaugurato nel 2014, è tra i tracciati più apprezzati del calendario mondiale, offrendo numerose opportunità di sorpasso. Il ritorno della MotoGP in Argentina non è solo un evento sportivo di rilievo, ma anche una celebrazione per i fan sudamericani, pronti a riabbracciare i loro beniamini dopo un’attesa di un anno.