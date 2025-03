Unendo tradizione e innovazione, la Moto Guzzi V7 Sport del 2025 segna un nuovo capitolo nella storia della casa di Mandello del Lario. Questo modello non è solo un omaggio al passato glorioso, ma un ponte verso il futuro, con una fusione di estetica classica e tecnologia avanzata.

Stile inconfondibile

Il design, inconfondibile, mantiene il classico serbatoio e introduce dettagli moderni come il parafango posteriore accorciato, scarichi dal taglio aggressivo e cerchi in lega leggera. Elementi distintivi come i supporti del faro in alluminio, specchietti retrovisori bar end e una sella con cuciture rosse esaltano l’identità sportiva di questa moto. Ogni dettaglio, dalla chiave con il simbolo dell’aquila alle finiture in alluminio, racconta una cura artigianale che è il marchio di fabbrica di Moto Guzzi.

Al cuore della nuova V7 Sport troviamo il classico bicilindrico a V di 90°, ora aggiornato per rispettare le normative Euro 5+. La potenza raggiunge i 67,3 CV a 6900 giri, mentre la coppia, il vero punto di forza, arriva a 79 Nm a soli 4400 giri. Grazie a un’erogazione fluida, questa moto dinamica si adatta sia alla guida urbana che a percorsi più impegnativi.

Un pieno di innovazioni

Tra le innovazioni tecnologiche spicca la modalità di guida “Sport”, che ottimizza la risposta del motore per un’esperienza di guida ancora più emozionante. La piattaforma inerziale introduce il controllo di trazione evoluto e l’ABS in curva, elevando gli standard di sicurezza a nuovi livelli.

Con questa proposta, Moto Guzzi 2025 non solo celebra il suo retaggio, ma dimostra una visione chiara e ambiziosa verso il futuro, riaffermandosi come simbolo dell’eccellenza motociclistica italiana.