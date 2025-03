La Morgan Supersport si presenta come una vera icona tra le sportive, incarnando il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Questa nuova roadster britannica si propone come una sfida diretta a modelli di prestigio come la Porsche 911 e la Aston Martin, grazie a un design senza tempo e una tecnologia all’avanguardia. Equipaggiata con un possente motore BMW a sei cilindri turbo da 3.0 litri (ve lo avevamo anticipato qui), la Supersport eroga 340 CV, il tutto montato su un innovativo telaio CXV, un’evoluzione che offre una rigidità superiore del 10% rispetto alla generazione precedente.

Prestazioni e comfort in perfetta armonia

In un’epoca di transizione verso l’elettrico, Morgan rimane fedele al fascino del motore termico, offrendo un’esperienza di guida coinvolgente e raffinata. Lo sterzo riprogettato e le sospensioni ottimizzate, con 30 mm di escursione aggiuntiva, assicurano comfort anche sulle strade più impegnative, senza compromettere la precisione. Inoltre, la geometria posteriore anti-immersione garantisce una maggiore stabilità in accelerazione, rendendo la Supersport un’auto premium che non teme confronti, sia su strada che in pista.

Versatilità quotidiana

Non solo performance, ma anche praticità: il bagagliaio ad apertura elettronica offre spazio sufficiente per un weekend fuori porta, mentre l’abitacolo è dotato di comodità moderne come un caricatore wireless per smartphone e un sistema vivavoce. Il tetto in tela, riprogettato con bottoni automatici, semplifica le operazioni di apertura e chiusura, mentre le portiere con sistema di blocco inclinato aggiungono un tocco di funzionalità.

Secondo Jonathan Wells, responsabile del design Morgan, la Supersport è stata concepita per posizionarsi come un modello distintivo rispetto alla Plus Four, contribuendo a una gamma più strutturata. Con una produzione iniziale limitata a 180 esemplari, destinata a crescere fino a 200 unità all’anno, questa roadster si afferma come una scelta esclusiva per gli appassionati in cerca di carattere e versatilità.