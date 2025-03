Morgan Stanley gela Tesla: tagliate le stime, Europa in fuga

Tesla si trova a un crocevia cruciale, con Morgan Stanley che ha rivisto al ribasso le sue previsioni di consegna per il 2025 del 16%, passando da 1.924.000 a 1.615.000 veicoli. Questa riduzione riflette le crescenti difficoltà dell’azienda, in particolare nel mercato europeo, dove le vendite Europa stanno raggiungendo livelli storicamente bassi. La percezione negativa del marchio, legata alle controversie che coinvolgono il CEO Elon Musk, sta contribuendo a un calo della domanda nella regione.

Nonostante le sfide, Morgan Stanley mantiene un cauto ottimismo sul titolo Tesla, riducendo il prezzo obiettivo da 430 a 410 dollari per azione. Tuttavia, il target di Musk di raggiungere 20 milioni di consegne entro il 2030 sembra sempre più irrealistico. Le proiezioni attuali indicano solo 4 milioni di veicoli entro quella data, un quinto rispetto alle ambizioni dichiarate.

Il focus strategico dell’azienda si sta spostando verso settori emergenti come l’intelligenza artificiale e la robotica, un’area in cui Tesla punta a consolidarsi come leader. Tuttavia, gli esperti evidenziano che l’azienda non sembra avere vantaggi competitivi significativi rispetto ai player specializzati del settore. Inoltre, le promesse sulla guida autonoma completa rimangono ancora lontane dalla realizzazione.

Per il futuro, Tesla dovrà affrontare una competizione sempre più intensa nel mercato dei veicoli elettrici e cercare di diversificare il proprio modello di business. La riconquista della fiducia degli investitori e dei consumatori europei sarà fondamentale per garantire una crescita sostenibile.