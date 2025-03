Il leggendario verde Mojito fa il suo trionfale ritorno nella gamma Jeep, una tonalità che ha segnato la storia del marchio americano. Dopo sette anni di assenza, questa vivace colorazione è ora disponibile per la iconica Wrangler e, per la prima volta, per il pickup Gladiator, arricchendo le opzioni per gli appassionati di fuoristrada.

Inserito nella gamma cromatica 2025, il verde Mojito aggiunge un tocco di audacia per chi cerca un veicolo che si distingua non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo stile. Disponibile con un sovrapprezzo di 595 dollari, rappresenta un’opportunità per i clienti di esprimere la propria personalità attraverso il design.

Bob Broderdorf, amministratore delegato di Jeep, ha dichiarato: “La Jeep Gladiator e la Wrangler incarnano lo spirito del marchio: veicoli progettati per gli amanti dell’avventura e per chi non ha paura di osare con colori straordinari come il Mojito!". Questa dichiarazione sottolinea l’importanza della personalizzazione, un valore centrale per il brand.

Oltre al Mojito, Jeep amplia la sua offerta cromatica con il verde militare ’41 e il Tuscadero Pearl, un audace rosa dedicato esclusivamente alla Wrangler Rubicon 392, disponibile rispettivamente a 595 dollari e 895 dollari. Una strategia che punta a soddisfare un mercato sempre più attento all’estetica e alla personalizzazione.

La gamma Gladiator, inoltre, si rinnova con un incremento di prezzo di 800 dollari (ora a partire da 38.695 dollari), ma introduce di serie la trasmissione automatica, precedentemente optional da 2.500 dollari, e un nuovo sistema di ventilazione attiva dell’abitacolo. Questo dimostra l’impegno di Jeep nel combinare innovazione e valore per i suoi clienti.

Con il verde Mojito e le altre novità, Jeep conferma la sua capacità di attrarre gli appassionati di fuoristrada, offrendo veicoli che uniscono prestazioni eccellenti e un look distintivo, per un’esperienza unica su strada e fuori.