BYD e7, la nuova berlina elettrica della casa automobilistica cinese BYD, rappresenta una proposta innovativa nel segmento dei veicoli pensati per il mercato taxi. Questo modello è stato progettato con l’obiettivo di combinare efficienza, praticità e costi contenuti, posizionandosi come una soluzione ideale per il trasporto pubblico urbano. La sua lunghezza di 4780 mm, larghezza di 1900 mm e altezza di 1515 mm, unite a un passo di 2820 mm – superiore di 60 mm rispetto alla Tesla Model 3 – offrono un comfort interno ottimale, garantendo spazio e comodità per i passeggeri.

La motorizzazione della BYD e7 si basa su un propulsore elettrico TZ180XSJ da 100 kW, equivalente a 134 CV, che consente di raggiungere una velocità massima di 150 km/h. L’elemento distintivo è rappresentato dalla batteria con tecnologia al litio-ferro-fosfato (batteria LFP), una scelta che privilegia sicurezza e affidabilità, caratteristiche fondamentali per un veicolo destinato a un utilizzo intensivo come quello taxi. Sebbene i dati relativi alla capacità e all’autonomia non siano stati ancora ufficialmente comunicati, l’impiego di questa tecnologia suggerisce un approccio mirato alla durata e alla sostenibilità.

Dal punto di vista estetico, la vettura adotta il linguaggio stilistico “Marine Aesthetics”, caratterizzato da linee moderne e pulite. Il frontale presenta fari allungati e una presa d’aria trapezoidale, mentre il posteriore si distingue per gruppi ottici separati e un design essenziale del paraurti. Tuttavia, alcune scelte progettuali sottolineano il posizionamento economico del modello: maniglie delle porte tradizionali, cerchi in lega da 16 pollici e dotazioni tecnologiche essenziali, come l’assenza di telecamere a 360 gradi e sensori di parcheggio anteriori anche nella versione più accessoriata. Nonostante ciò, il tetto panoramico aggiunge un tocco di raffinatezza a un veicolo che punta principalmente sulla funzionalità.

BYD e7 ha la batteria LFP

La mobilità sostenibile è al centro della strategia di BYD con la e7, che fa parte della serie “e", una gamma progettata specificamente per flotte e servizi di trasporto pubblico. Questo modello si affianca alla Ocean Series, che include modelli come Seal e Dolphin, consolidando l’impegno dell’azienda nella transizione verso un futuro più green. Con un peso compreso tra 1499 e 1566 kg, la vettura promette una guida stabile e un consumo energetico ottimizzato, elementi essenziali per i veicoli destinati al trasporto urbano.

La scelta della batteria LFP rappresenta un equilibrio ideale tra costi, durata e sicurezza, aspetti cruciali per i taxi, che necessitano di affidabilità e convenienza operativa. Inoltre, il passo generoso e il design orientato al comfort rispondono alle esigenze dei passeggeri, rendendo la BYD e7 una soluzione competitiva nel crescente mercato dei veicoli elettrici per il trasporto pubblico.