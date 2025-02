MG Motor si prepara a rivoluzionare il mercato italiano con il lancio di MG Lease, una nuova formula di finanziamento auto che mira a rendere più accessibili le sue auto ibride e auto elettriche. Con un occhio attento alla mobilità sostenibile, l’iniziativa punta su due modelli chiave: il SUV ibrido plug-in MG HS e la compatta elettrica MG4.

MG Lease: come funziona

Il country manager Andrea Bartolomeo sottolinea l’impegno del brand verso un futuro più verde, proponendo soluzioni che uniscono vantaggi economici e rispetto per l’ambiente. Questo approccio si inserisce in un contesto di crescenti incentivi e normative favorevoli ai veicoli a basse emissioni, rendendo l’offerta particolarmente appetibile per privati e aziende.

Nel dettaglio, il SUV ibrido MG HS viene proposto con uno sconto di 3.000 euro, portando il prezzo a 30.990 euro. Il piano finanziario prevede un anticipo di 10.336 euro, 36 rate mensili da 199 euro e una maxi-rata finale. Grazie alla sua doppia alimentazione, il veicolo garantisce un’autonomia di 100 km in modalità elettrica e fino a 1.000 km complessivi, un dato che lo posiziona come una scelta ideale per chi cerca flessibilità e prestazioni.

I vantaggi

Per chi preferisce una soluzione completamente elettrica, la MG4 rappresenta una proposta allettante. Con un prezzo base di 27.790 euro, il finanziamento richiede un anticipo di 7.442 euro e rate mensili di 149 euro. Disponibile in tre versioni, il modello Trophy si distingue per un’autonomia di 500 km grazie alla batteria da 77 kWh.

Questa iniziativa non solo rafforza la presenza di MG Motor nel mercato delle auto ecologiche, ma dimostra anche la volontà dell’azienda di offrire opzioni flessibili per ogni tipo di cliente. Al termine del contratto, è possibile riscattare, restituire o sostituire il veicolo, rendendo l’offerta particolarmente versatile e adatta a diverse esigenze.