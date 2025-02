La tradizione incontra il futuro nel nuovo corso di Mercedes, che ha scelto di bilanciare l’eredità del passato con una strategia orientata verso l’elettrificazione. Durante la recente conferenza aziendale, il colosso di Stoccarda ha svelato la roadmap “mastering transformation”, un piano che segna un punto di svolta nel settore automotive.

In un mercato in cui molti costruttori abbandonano i motori di grande cilindrata, Mercedes conferma il suo impegno per i propulsori tradizionali: il prestigioso motore V12 sarà ancora disponibile sulla S-Class. Tuttavia, il marchio tedesco non rinuncia all’innovazione. L’AMG è al lavoro su una nuova generazione di V8 elettrificati conformi alle normative Euro 7, mentre per i segmenti inferiori è previsto un quattro cilindri mild hybrid da 48V, sviluppato in collaborazione con un partner cinese.

Le previsioni di vendita riflettono questa strategia conservativa ma pragmatica: entro il 2027, solo il 30% delle vendite globali sarà rappresentato da veicoli elettrici e ibridi plug-in, mentre il restante 70% continuerà a essere dominato da motori termici, seppur con tecnologie elettrificate. Questo approccio consente a Mercedes di adattarsi alle esigenze diversificate dei mercati globali e alle infrastrutture esistenti, dimostrando un impegno nel preservare il proprio heritage mentre si proietta verso una mobilità più sostenibile.