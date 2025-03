Mercedes-Benz passi avanti nella guida autonoma: autorizzate le luci turchesi

2028, garantendo un lungo periodo di sperimentazione e sviluppo. Il colore turchese non è stato scelto a caso: studi approfonditi ne hanno dimostrato l’efficacia in termini di visibilità e distinzione rispetto alle luci tradizionali e alla segnaletica stradale. Già riconosciuto negli standard internazionali, il turchese aspira a diventare il simbolo universale della guida automatizzata, rafforzando ulteriormente la fiducia del pubblico verso questa tecnologia.

Mercedes-Benz non si limita al contesto europeo: test analoghi sono in corso negli Stati Uniti, in particolare in Nevada e California, dove il DRIVE PILOT ha ottenuto permessi simili. La versione più recente del sistema può operare fino a 95 km/h, segnando un record mondiale per i sistemi di Livello 3 attualmente in produzione.

Come sottolineato da Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz, questa innovazione rappresenta un punto di svolta nella mobilità, migliorando la comunicazione tra veicoli e ambiente circostante. La visione è chiara: aprire nuove prospettive per un futuro in cui la guida automatizzata diventi parte integrante della nostra quotidianità.