“Adattarsi o scomparire”. Questo adagio sembra descrivere perfettamente la situazione attuale di Mercedes-Benz e Audi, due giganti dell’automotive tedesco, che si trovano a ridefinire la loro strategia automobilistica in un contesto di crescente competizione e incertezza. Entrambe le case automobilistiche stanno cercando un equilibrio tra l’espansione nel settore delle auto elettriche e il mantenimento della domanda per i motori tradizionali.

Mercedes e Audi in difficoltà sul mercato

Mercedes-Benz ha recentemente rivisto il proprio piano di elettrificazione, spostando di cinque anni l’obiettivo del passaggio completo all’elettrico. Contestualmente, ha annunciato lo sviluppo di un nuovo motore V8, simbolo di una visione strategica più bilanciata. L’obiettivo del marchio è di raggiungere il 50% delle vendite con veicoli elettrici e ibridi plug-in entro il 2030. Un esempio concreto di questa filosofia è la nuova CLA, attesa a marzo, che utilizzerà la piattaforma MMA per ospitare sia motori elettrici che termici, integrando le tecnologie innovative del prototipo EQXX, capace di percorrere oltre 1.200 km con una sola carica.

La situazione è più complessa per Audi, che sta affrontando un drastico calo delle vendite. Con una flessione dell’11% in Cina e del 21,3% in Germania, le vendite di veicoli elettrici sono scese del 33%. Per contrastare questa crisi, il CEO Gernot Döllner ha presentato un piano di tagli ambizioso: 8 miliardi di risparmi sui materiali entro il 2030 e un miliardo annuo sul personale, decisioni che hanno innescato tensioni con i sindacati.

La concorrenza cinese galoppa

A rendere il contesto ancora più sfidante è la crescente concorrenza cinese, con aziende come BYD che guadagnano quote di mercato grazie a condizioni finanziarie vantaggiose e prezzi competitivi. Mercedes-Benz, ad esempio, ha già dovuto ridimensionare il personale nelle divisioni finanziarie e commerciali.

Il settore automobilistico sta vivendo una metamorfosi senza precedenti, in cui l’innovazione tecnologica e la capacità di adattamento saranno le chiavi per sopravvivere e prosperare in un mercato globale sempre più complesso e imprevedibile.