La Mercedes-AMG si prepara a riscrivere le regole del segmento dei SUV di lusso con il lancio di un SUV elettrico completamente innovativo. Progettato sulla piattaforma AMG.EA, questo modello combina un design audace, prestazioni di alto livello e tecnologie all’avanguardia, rappresentando un passo avanti nella mobilità elettrica di alta gamma.

Mercedes-AMG, arriva il SUV elettrico

Il nuovo SUV si posiziona strategicamente tra le linee dei modelli GLE e GLS, offrendo un’estetica muscolare e moderna che non rinuncia al DNA sportivo del marchio. Le immagini spia rivelano una carrozzeria imponente, con dettagli che esaltano il carattere distintivo del veicolo.

Dal punto di vista tecnico, il cuore pulsante del SUV sono i motori elettrici a flusso assiale Yasa, che garantiscono prestazioni eccezionali. Questi sono abbinati a un sistema di trazione integrale avanzato con torque vectoring evoluto, offrendo una dinamica di guida superiore. Inoltre, l’architettura elettrica da 800 V rappresenta un’eccellenza tecnologica, consentendo ricariche rapide e una gestione energetica ottimale.

Sfida ai colossi del settore

Questo veicolo non è solo una dichiarazione di lusso e potenza, ma anche una sfida diretta a concorrenti come Porsche, Ferrari e Lamborghini, con un approccio olistico che ridefinisce il concetto di mobilità premium. Mercedes-AMG non si limita alla meccanica: il futuro della progettazione è affidato all’intelligenza artificiale, che secondo Gordon Wagener, responsabile del design Mercedes-Benz, rivoluzionerà il settore nei prossimi dieci anni.

Con questo SUV, Mercedes-AMG non solo alza l’asticella nel mercato dei veicoli elettrici di lusso, ma segna un nuovo capitolo per l’industria automobilistica, dove innovazione e raffinatezza si fondono per creare un’esperienza di guida senza precedenti.