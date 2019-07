Mazda Best Selection: l’usato secondo Mazda

Nasce un nuovo programma Mazda per l’usato con vetture che non abbiano superato i 125.000 km ed i 5 anni di età

Il mercato del nuovo è importante ma lo è altrettanto quello dell’usato, per questo Mazda ha creato un programma, denominato Mazda Best Selection, pensato per l’usato d’eccellenza della Casa di Hiroshima, che rappresenta un punto di riferimento per la tecnologia applicata alle sue motorizzazioni.

Lo scopo di Mazda è quello di garantire alla sua clientela un usato d’eccellenza che sia paragonabile al nuovo, visto che il programma è pensato per gli automobilisti che ricercano in un’auto usata la stessa attenzione e la medesima cura di una vettura appena immatricolata.

Il tutto cavalca un trend decisamente in ascesa in questo settore, per cui il cliente di Mazda Best Selection potrà affidarsi alla rete ufficiale di vendita senza dover approfondire personalmente lo stato del veicolo usato o la serietà del venditore dal quale sta effettuando l’acquisto.

Ma quali sono le auto che possono fregiarsi di questo “marchio” di eccellenza? Precisamente, tutte le vetture usate Mazda che hanno un’età massima di 5 anni ed hanno compiuto una percorrenza non superiore ai 125.000 km.

Per queste Mazda Best Selection garantisce 125 controlli approfonditi attraverso elevati standard che ne certificano la qualità e la massima affidabilità dell’auto, una garanzia fino a 24 mesi in grado di offrire una copertura praticamente totale; la certificazione del chilometraggio oltre alle possibilità di acquisto tramite finanziamenti agevolati per venire incontro ad ogni esigenze del cliente.

Infine, per testare la bontà del prodotto, l’acquirente potrà compiere un giro di prova e verificare le principali caratteristiche della vettura usata prima di sceglierla.

