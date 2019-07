Migliori auto a GPL 2019: top 10

Abbiamo stilato una guida dove vengono analizzate le caratteristiche delle 10 migliori auto a GPL del 2019.

Chi desidera abbattere i costi di gestione della propria auto, ma anche chi vuole guidare un’auto ecologicamente sostenibile – senza però scegliere un’auto elettrica o ibrida – può optare per una motorizzazione alimentata a GPL (Gas di petrolio liquefatti), con la sicurezza di fare una scelta azzeccata. Attualmente, la Case automobilistiche stanno proponendo nella propria gamma un numero sempre maggiore di motorizzazioni alternative, comprese quelle alimentate a GPL, disponibili su autoveicoli appartenenti a quasi tutti i tipi di segmento.

Non bisogna infine dimenticare che le auto a GPL, insieme a quelle elettrificate (ibride e elettriche) e ai veicoli a metano, rappresentano una delle migliori alternative per circolare senza problemi nelle città italiane, dove vigono sempre più restrizioni nei confronti delle auto con motori tradizionali (diesel e benzina).

Per questo motivo, abbiamo stilato una guida che ha come obiettivo quello di individuare le migliori auto a GPL del 2019, analizzando pregi e difetti di queste ultime e fornendo informazioni preziose sui costi e le differenze che caratterizzano queste vetture. Per quanto riguarda la tassa di possesso (bollo auto), numerose regioni offrono l’esenzione per un periodo variabile di alcuni anni a chi acquista una nuova auto GPL, inoltre in molti centri storici questo tipo di alimentazione ha libero accesso alle ZTL. La revisione di un’auto GPL deve essere effettuata dopo 4 anni dall’immatricolazione, mentre dalla successiva in poi ogni due anni. Infine, non bisogna dimenticare che ogni 10 anni bisogna provvedere alla sostituzione delle bombole per il GPL.

Fiat Panda GPL

In testa alla classifica delle migliori auto a GPL del 2019 troviamo la Fiat Panda, best seller della Casa del lingotto e in cima alla classifica delle auto più vendute in Italia con questo tipo di alimentazione. Il segreto della Panda si nasconde nel suo prezzo economico, nelle sue dimensioni compatte e nella versatilità offerta dalla presenza delle cinque portiere. Offerta a partire da 14.390 euro, la Panda GPL sfrutta il motore bifuel (benzina-GPL) da 1.2 litri e 69 CV di potenza.

Dacia Duster GPL

Chi desidera un robusto SUV dalle forme compatte, alimentato a GPL e offerto ad un prezzo decisamente conveniente può puntare sulla Dacia Duster GPL. La vettura sfrutta un moderno e affidabile propulsore 1.6 litri bi-fuel (benzina e GPL) in grado di sviluppare 115. La vettura dispone di sole due ruote motrici e viene offerta nell’allestimento Essential a partire da 13.750 euro.

Ford Fiesta GPL

La settima generazione della Ford Fiesta viene offerta anche in versione GPL, equipaggiata con un motore quattro cilindri da 1.1 litri in grado di sviluppare 75 CV. La vettura sfoggia un design accattivante e vanta una dotazione curata e tecnologica, ma viene offerta ad un prezzo non proprio economico che parte da 19.300 euro.

Hyundai i20

Hyundai propone tra le sue auto alimentate a GPL la i20, vettura di segmento “B” affascinante nel design e curata negli interni, oltre a poter vantare le ultime dotazioni tecnologiche comprese quelle dedicate alla connettività per smartphone. La vettura sfrutta un motore da 1.2 litri da 75 CV e viene offerta da 18.550 euro.

Lancia Ypsilon GPL

L’attuale generazione della Lancia Ypsilon è in commercio da ben 9 anni, nonostante l’età la vettura continua macinare record di vendita grazie alle sue numerose qualità che la rendono una delle auto preferite dal pubblico femminile. La versione a GPL denominata Ecochic vanta un motore 1.2 litri da 69 CV e viene offerta a partire da 15.500 euro (allestimento Elefantino).

Dacia Sandero GPL

Se si vuole risparmiare il massimo per l’acquisto di un’auto GPL, senza rinunciare alla qualità. La scelta giusta è la Dacia Sandero. La vettura sfrutta meccanica e tecnologia “Made in Renault” ed adotta un motore bi-fuel turbo da 900 cc di cilindrata in grado di sviluppare 90 CV. La Sandero è proposta a partire da 9.750 euro.

Renault Twingo GPL

Chi desidera una vettura GPL adatta per la città, scattante e versatile grazie alla presenza di cinque portiere potrà contare sulla nuova generazione della Renault Twingo, forte di un propulsore da 0,9 litri turbo capace di offrire 90 CV. Il prezzo della Twingo GPL è anche molto conveniente perché parte da 12.450 euro.

Kia Stonic GPL

Tra gli ultimi SUV, moderni e dal design accattivate, segnaliamo la nuova Kia Stonic, offerta anche nella pratica versione GPL equipaggiata con un moderno ma non troppo potente motore da 1.4 litri da 96 CV e proposta a partire da 18.750 euro.

Fiat 500 GPL

Il fascino retrò della nuova Fiat 500 viene declinato anche in versione GPL nell’allestimento battezzato EasyPower. La vettura sfrutta un motore bi-fuel 1.2 litri da 69 CV e viene offerta ad un listino che parte da 16.250 euro.

Nissan Micra GPL

La Micra è sempre si presenta come una tecnologica citycar in grado di soddisfare le più svariate esigenze, inoltre viene proposta anche in versione bi-fuel (benzina-GPL) equipaggiata con uno scattante motore da 87 CV. Il suo prezzo di listino parte da 18.700 euro, in linea con le principali concorrenti.