Nuova collaborazione per Renault in Nigeria

L’associazione con Cosharis Gruoup da parte del Gruppo Francese apre nuovi orizzonti sul mercato automobilistico in Nigeria.

Già leader con una quota di mercato del 18% nel Continente africano, il gruppo Renault grazie al nuovo accordo raggiunto è pronto a produrre e commercializzare i veicoli destinati al mercato nigeriano. Da ottobre 2019, lo stabilimento di Coscharis Group assemblerà i veicoli Renault Logan e Renault Duster, che verranno commercializzati insieme ad altri due modelli importati dal Brasile, Renault Kwid e Renault Oroch, e grazie alla rete commerciale di Coscharis Motors aumenterà l’incremento delle unità destinate alla Nigeria. “Con una popolazione di oltre 200 milioni di abitanti, la Nigeria è un Paese africano strategico in cui il Gruppo Renault amplierà la sua presenza. Coscharis Group è un attore rinomato del mercato dell’assemblaggio e distribuzione di autoveicoli. Grazie alla loro competenza e ai nostri prodotti adatti alle esigenze locali, saremo in grado di rispondere immediatamente alla domanda dei nostri clienti in Nigeria”, ha dichiarato Fabrice Cambolive, Direttore delle Operazioni della Regione Africa – Medio Oriente – India Pacifico del Gruppo Renault.

I paesi che hanno fatto registrare il maggior numero di vendite al Gruppo Francese nel 2018 sono stati il Marocco, l’Algeria, il Sudafrica e l’Egitto, non a caso l’obbiettivo per incrementare la leadership nel continente Africano passa proprio attraverso questa collaborazione. A quanto detto da Fabrice Cambolive, si sono aggiunte le dichiarazioni del CEO Cosmas Maduka del Cosharis Gruoup: “questa partnership si prefigge lo scopo di presentare un’altra iniziativa della nostra grande organizzazione tramite una delle nostre filiali, Coscharis Motors, per creare valore come protagonista dell’industria automobilistica in Nigeria; siamo felici della fiducia che la famosa marca Renault ci ha dimostrato chiedendoci di rappresentarla in Nigeria. Questo evento segna una nuova tappa nell’evoluzione della nostra organizzazione che dimostra continuità a lungo termine”.

Da anni la Renault investe nell’ampliamento delle proprie vendite in campo internazionale e l’unione con Cosharis Group, che fu fondata nel 1977 ed è un gruppo 100% nigeriano è significativa, poiché quest’ultima è una realtà che gode di un’ottima reputazione in diversi settori economici, tra cui soprattutto quello automotive. Il Gruppo detiene filiali in Nigeria e in tre Paesi dell’Africa Occidentale; attualmente ha concessionari di vendita e servizi post vendita in tutte le aree della Nigeria con 5 punti di vendita solo a Lagos, che è il centro commerciale nevralgico dell’economia nigeriana.