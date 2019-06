Record di vendite per la Fiat 500

Sono passati 12 anni dal lancio della nuova 500 e come avvenuto nel lontano 1957 anche ai giorni nostri la piccola italiana si afferma come una delle city car più vendute, tanto da poter festeggiare, grazie alla vendita di una nuova Star, il risultato straordinario di 3.000.000 di unità vendute nel Vecchio Continente.

La piccola di casa FCA si contraddistingue da sempre per essere una delle migliori proposte del mercato nel segmento delle “vetturette” capaci di adeguarsi con stile nella “giungla urbana” e con la sua compattezza riesce ad esprimere il meglio del proprio potenziale, non ultimo dei fattori più importanti, la Fiat 500 è di tendenza, è una vettura che nel corso degli anni si è fatta strada non solo per le proprie doti di agilità ma anche perché possedere una 500 vuol dire essere “cool”.

Altra arma vincente della 500 è la versatilità, così in Fiat hanno capito che per sfruttare al massimo il successo della 500, si doveva ampliare la sua famiglia. Negli anni FCA ha presentato la sorella maggiore 500L e 500X, che in soli 5 anni hanno fatto registrare la vendita di ben 500.000 unità.

Il percorso della Fiat 500 non si arresta neppure davanti un risultato così importante, infatti pochi giorni fa si è presentata con due serie speciali; si tratta della 500 Star e Rockstar, che hanno delle colorazioni particolari e degli inediti inserti dedicati all’abitacolo. Dopo tutto, per Fiat 500 essere al passo con i tempi non è mai stato difficile.