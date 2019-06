Sconti auto: Hyundai, le offerte su ibride ed elettriche

La nostra rubrica sugli sconti auto si occupa questa settimana della Hyundai. Ci soffermiamo sulle promozioni legate alle auto ibride ed elettriche della Casa coreana. Tutte le offerte sotto indicate sono valide fino al 30 giugno 2019.

Sconti auto, promozioni Hyundai giugno 2019

Partiamo dal finanziamento Doppio Zero, abbastanza particolare. Si paga un anticipo equivalente grosso modo alla metà del prezzo offerto, per due anni non si pagano rate, poi si può scegliere se saldare con maxirata senza interessi (si pagano solo le spese e le imposte legate al finanziamento), restituire l’auto o sostituirla. Questo finanziamento è disponibile per molti modelli della casa, anche ad alimentazione tradizionale. Selezioniamo il crossover elettrico, cioè Hyundai Kona Electric. L’esempio non include il contributo statale, che può essere di 4.000 euro o 6.000 con rottamazione. Modello Kona EV XPrime, 136 cv e batteria da 39 kWh; prezzo di listino € 37.500; anticipo € 19.789, dopo 24 mesi maxirata di € 19.875 (Taeg 1,04%). L’anticipo comprende l’assicurazione facoltativa furto/incendio per 24 mesi.

Sulla Kona c’è anche un’offerta inconsueta che riguarda indirettamente l’elettrica. Si chiama Kona EV Plus: si compra una Kona a benzina o diesel pagando un anticipo; dopo due anni, senza interessi, si può scegliere se saldare con una maxirata, restituirla o sostituirla con una Kona elettrica. L’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione e solo per vetture disponibili a stock. Esempio: Kona a benzina 1.0 T-GDI 120 cv 2DW Classic, listino €18.900; prezzo offerto € 15.000, anticipo o eventuale permuta € 2.904, maxirata finale € 12.096 (Taeg 3,05%).

Finanziamento Doppio Zero anche per il SUV Hyundai Tucson Hybrid, cioè la motorizzazione mild hybrid diesel con batteria 48 volt, 1.6 CRDi 115 cv 2WD, allestimento XPrime con Techno Pack. Offerta valida solo in caso di permuta o rottamazione e solo per vetture disponibili a stock. Listino € 31.750, prezzo offerto € 26.300, anticipo o eventuale permuta € 10.170, maxirata finale € 17.756 (Taeg 1,15%). L’anticipo comprende l’assicurazione facoltativa furto/incendio per 24 mesi.

Proseguiamo col Doppio Zero. Hyundai Ioniq Hybrid 1.6 141 cv Classic. Offerta valida solo in caso di permuta o rottamazione. Listino € 26.400, prezzo offerto € 23.250, anticipo o eventuale permuta € 10.834, maxirata finale € 13.992 (Taeg 1,43%). L’anticipo comprende l’assicurazione facoltativa furto/incendio per 24 mesi.

Chiudiamo con la Hyundai Ioniq Plug-In 141 cv Comfort. Offerta valida solo in caso di permuta o rottamazione. Listino € 35.000, prezzo offerto € 31.850, anticipo o eventuale permuta € 16.592, maxirata finale € 17.150. L’anticipo comprende l’assicurazione facoltativa furto/incendio per 24 mesi. L’esempio non include il contributo statale di € 2.500 (con rottamazione, altrimenti è di € 1.500) per i veicoli tra 21 e 70 g/Km di CO2, la Ioniq Plug-In Comfort ha un valore NEDC di 26.