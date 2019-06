Sconti auto: le offerte della Fiat

La nostra rubrica sugli sconti auto si occupa questa settimana della Fiat. La promozione mensile prende il nome di MegaBonus; riguarda Panda, Tipo, 500L e le motorizzazioni a metano e GPL su tutti i modelli; per le alimentazioni a gas c’è sempre uno sconto extra di € 500. Si tratta di un finanziamento con formula ad anticipo zero; prevede inoltre la permuta o rottamazione di un veicolo usato. Validità fino al 30 giugno 2019.

Sconti auto giugno 2019, le promozioni della Fiat

Partiamo dalla Fiat Panda; qui la formula prevede la restituzione o sostituzione/saldo ad un valore futuro garantito/maxirata. Esempio sulla versione a benzina 1.2 69 cavalli Pop: listino € 11.550, prezzo offerto € 9.100 in contanti oppure € 7.600 col finanziamento MegaBonus; anticipo zero, 60 rate da € 122 (Taeg 9,93%), maxirata/VFG € 2.875. Limite di 75.000 Km totali.

Passiamo alla Fiat Tipo. Per questo modello l’offerta è valida su un numero limitato di esemplari in pronta consegna, sempre previa rottamazione o permuta. Finanziamento di tipo classico. Esempio sulla versione a 5 porte, benzina 1.4 95 cv Pop con pack Pop Tech: listino € 16.200, prezzo offerto € 12.700 in contanti oppure € 11.500 col finanziamento MegaBonus; anticipo zero, 72 rate da € 207 (Taeg 9,28%). Per la pronta consegna c’è uno sconto ulteriore di € 1.500. Sulla Fiat Tipo Station Wagon, stessa motorizzazione e promozione + € 1.500 di extrasconto per la pronta consegna, abbiamo: listino € 17.450, prezzo offerto € 13.900 in contanti oppure € 12.700 col finanziamento MegaBonus; anticipo zero, 72 rate da € 227 (Taeg 9,00%).

Sconti FCA anche sulle Bi-Fuel

Fiat 500L, stessa formula della Tipo. Versione a benzina 1.4 95 cv Urban con pack Pop: listino € 18.550, prezzo offerto € 13.900 in contanti oppure € 12.700 col finanziamento MegaBonus; anticipo zero, 72 rate da € 227 (Taeg 9,00%). In aggiunta l’extrasconto di € 1.500 sulla pronta consegna.

Vediamo la gamma GPL. La promozione è disponibile per 500 e Panda, solo su esemplari in pronta consegna e previa rottamazione o permuta. Motorizzazione 1.2 69 cavalli EasyPower. Esempio sulla Panda Easy: listino € 14.550, prezzo offerto € 11.100 in contanti oppure € 9.600 col finanziamento MegaBonus; anticipo zero, 60 rate da € 156 (Taeg 9,17%), maxirata/VFG € 3.685.

Chiudiamo con la gamma a metano. Promozione disponibile su Panda, Qubo e Doblò, solo su esemplari in pronta consegna e previa rottamazione o permuta. Motorizzazione 0.9 TwinAir Turbo Natural Power 70 cv (sul Doblò è la 1.4 T-Jet Natural Power da 120 cv). Esempio su Panda Easy: listino € 16.200, prezzo offerto € 12.700 in contanti oppure € 11.200 col finanziamento MegaBonus; anticipo zero, 60 rate da € 181 (Taeg 8,83%), maxirata/VFG € 4.131.