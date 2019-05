Sconti auto: le offerte di Volkswagen

Diamo un’occhiata agli sconti auto che la Volkswagen offre ai clienti con le promozioni valide fino al 31 maggio 2019. Berline, station wagon, crossover e SUV, finanziamenti o pagamenti in contanti. Partiamo da sua maestà, cioè la Volkswagen Golf. Ad esempio, la motorizzazione diesel 1.6 TDI da 115 cv in allestimento Sport viene offerta a € 22.669 invece del prezzo di listino di € 28.050, se si paga in contanti. Aderendo invece al finanziamento “Progetto valore” il prezzo scende a € 21.169. Esso prevede la possibilità, al termine della rateazione, di scegliere se restituire il veicolo, sostituirlo con uno nuovo in cambio di una valutazione ad un valore futuro garantito (VFG) oppure saldare il debito residuo tramite una maxirata equivalente al VFG. Nell’esempio sopra citato della Golf, si paga un anticipo di € 5.000; sono poi previste 35 rate mensili da € 189 (il Taeg è del 4,91%), quindi la maxirata/VFG di € 12.885. L’importo totale del finanziamento ammonta a € 19.547. C’è un limite di chilometraggio di 45.000 Km per la durata totale del contratto. Il finanziamento include l’estensione di garanzia ad altri 2 anni oppure 80.000 Km.

Passiamo alla compatta Volkswagen Polo. Esempio sulla versione a benzina 1.0 Evo da 80 cv, allestimento Comfortline. Listino € 16.650, prezzo offerto € 14.352 se si paga in contanti; se si aderisce al finanziamento Progetto valore il prezzo scende a € 14.052. Qui l’offerta prevede l’anticipo zero; si pagano 35 rate da € 199 (Taeg 5,16%), poi la maxirata/VFG di € 8.777. Il limite totale di percorrenza è di 45.000 Km. Inclusa nel finanziamento l’estensione di garanzia ad altri 2 anni oppure 80.000 Km. Finanziamento ad anticipo zero anche per la citycar up!, versione move up! 1.0 60 cv a 5 porte: listino € 13.200, prezzo offerto € 10.585, 35 rate da € 159, maxirata/VFG di € 6.017. Limite totale 30.000 Km; inclusa l’estensione di garanzia ad altri 2 anni oppure 80.000 Km.

Promozioni anche sui Crossover e i SUV Volkswagen

Sul crossover VW T-Cross, versione a benzina 1.0 TSI 95 cv Urban, c’è uno sconto di € 1.100 per pagamento in contanti, quindi il prezzo offerto è di € 17.900 contro un listino di € 19.000. Per l’attuale star delle vendite Volkswagen T-Roc, versione a benzina 1.0 TSI 115 cv Style, lo sconto per pagamento in contanti è di € 1.773, dunque prezzo offerto di € 21.827 contro un listino di € 23.600.

SUV Volkswagen Tiguan, versione diesel 1.6 TDI 115 cv Sport: prezzo offerto € 27.500 contro un listino di € 32.700 per chi paga in contanti. Aderendo al finanziamento Progetto valore il prezzo scende a € 26.000: anticipo € 4.987, 35 rate da € 249 (Taeg 4,76%), maxirata/VFG € 16.115; limite totale di 60.000 Km; inclusa l’estensione di garanzia ad altri 2 anni oppure 80.000 Km.

Chiudiamo col SUV grande Volkswagen Touareg, versione diesel 3.0 V6 TDI 231 cv Style. Listino € 61.000, prezzo offerto per pagamento in contanti € 55.200. Col finanziamento Progetto valore il prezzo offerto scende a € 49.900; anticipo € 15.619, 35 rate da € 449, maxirata/VFG di € 27.914. Limite totale 60.000 Km; inclusa l’estensione di garanzia ad altri 2 anni oppure 80.000 Km.