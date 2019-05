Gruppo FCA: investimenti miliardari per le fabbriche in Brasile

Il Gruppo FCA ha un grande piano di investimenti per il Sud America, in particolare per il Brasile, per il quale ha stanziato 14 milioni di reais o per meglio dire 3,1 miliardi di euro, fino al 2024. Grazie a questa operazioni verrà aumentata la gamma dei modelli disponibili, con potenziamenti per gli stabilimenti di Goiana, nello Stato di Pernambuco, e di Betim, vicino a Belo Horizonte (Minas Gerais). Grande attenzione verrà posta anche sul rafforzamento del’offerta SUV di Fiat e Jeep.

A Goiana nuovo SUV Fiat e Compass a sette posti

A Goiana, come conferma il responsabile dell’area Latam, Antonio Filosa, ci sarà spazio per la produzione di un nuovo SUV marchiato Fiat, oltre ai vari Jeep Compass, Jeep Renegade e Fiat Toro che qui vengono già assemblati. Questo nuovo SUV del brand torinese dovrebbe possedere sotto al cofano dei motori diesel 2.0 litri da 150 CV e dei turbo benzina 1.3 Firefly che sta spopolando per le strade del Brasile. Nel 2021 sempre in questo stabilimento verrà assemblato un quinto modello, stiamo parlando della versione a sette posti del Jeep Compass, in alternativa potrebbe essere sviluppato per quest’area un nuovo pick-up a marchio RAM. Questo stabilimento su cui FCA punta molto forte, ha ricevuto 1,7 miliardi di euro di investimento.

A Betim sviluppo motori Firefly e arrivo di un SUV compatto di Fiat

A Betim che è invece l’altra fabbrica carioca oggetto di ampliamento, si occuperanno di assemblare i nuovi motori turbo Firefly 1.0 e Firefly 1.3 e ci sarà la produzione di un SUV compatto a marchio Fiat che vada in diretta concorrenza con il Volkswagen T-Roc e il Nissan Kicks. Nel corso dei prossimi anni ci sarà anche un’erede della Fiat Strada, il veicolo commerciale leggero più venduto del Brasile.

Il piano produttivo e commerciale

Il Gruppo FCA per il Sud America ha lanciato un piano produttivo piuttosto ambizioso che corrisponde all’aumento della capacità produttiva totale delle sue due fabbriche brasiliane di 100 mila unità all’anno per arrivare alla fatidica soglia 350 mila e per farlo assumerà ben 9 mila lavoratori. Il piano commerciale prevede lo sbarco nei prossimi 5 anni di 25 nuove creazioni tra aggiornamenti e vetture inedite.