Fca: ecco la nuova iniziativa di promozione “Tutto Chiaro”

Fca annuncia una nuova iniziativa promozionale della propria gamma Fiat e Lancia, Alfa Romeo e Jeep. Si tratta della campagna “Tutto Chiaro”, programma dedicato all’acquisto di una nuova auto ed in vigore fino al 28 febbraio.

Nel dettaglio, con “Tutto Chiaro” Fiat e Lancia vengono proposte con un ecobonus fino a 6.000 euro, anticipo zero e prima rata a gennaio 2020; Alfa Romeo e Jeep permettono ai nuovi clienti un valore futuro garantito.

“L’offerta è valida subito, su tutti i modelli di gamma che aderiscono all’iniziativa e per tutte le tipologie di clienti, senza alcun vincolo di rottamazione”, puntualizza il comunicato Fca diffuso nelle scorse ore, al momento della messa in onda della campagna di comunicazione ad hoc che conferma il poliedrico Fabio Rovazzi nel ruolo di protagonista degli spot, questa volta in chiave “Breaking news”.

Oltre all’iniziativa “Tutto Chiaro” Fca propone, fra gli altri, uno sconto supplementare di 500 euro per le varianti metano e GPL di Fiat Panda, confermatasi bestseller di venite in Italia (qui il nostro approfondimento sul riconoscimento ottenuto dall’Ecotest ADAC), la cui lineup è in listino a partire da 7.600 euro. In più, per numerosi altri modelli – fra i quali si segnalano le versioni turbodiesel di Fiat 500L e Fiat 500X, nonché alcune declinazioni ad alimentazione GPL e metano di Lancia Ypsilon – è accessibile l’importo più elevato di ecobonus: 6.000 euro.

Per Alfa Romeo Giulietta così come per Jeep Renegade e Jeep Compass, Fca propone una offerta “chiara e garantita”: in base al programma “Tutto Chiaro”, i clienti possono ottenere un piano anticipo zero, fino a 6.000 euro di ecobonus e valore futuro garantito dell’auto una volta terminato il piano di pagamento.

Ulteriori dettagli saranno assicurati dal personale Fca in occasione dei tre prossimi “weekend Porte Aperte”, nei quali le concessionarie saranno aperte sabato 9 e domenica 10 febbraio, sabato 16 e domenica 17, sabato 23 e domenica 24 febbraio.