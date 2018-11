Mercato auto: Citroën cresce ad ottobre

Il mercato dell’auto in Italia ha subito un certa flessione, con un –7% nel singolo mese di ottobre, mentre nel complessivo dell’anno è negativo del 3%. In questo scenario Citroën si muove in contro tendenza, tanto che nel mercato delle autovetture, i risultati commerciali sono molto positivi grazie soprattutto a C3 che conferma il suo successo con oltre 35.000 immatricolazioni da inizio anno. La best-seller francese si posiziona al quinto posto nel suo segmento da inizio anno e al sesto posto nella classifica delle autovetture più vendute in assoluto in Italia, nel singolo mese di ottobre.

Ottobre è stato un mese particolarmente significativo per C3 anche in termini di contratti, che da gennaio, nel canale dei privati, hanno raggiunto il record mensile. Sono, invece, 15.000 le immatricolazioni da inizio anno di C3 Aircross, che si posiziona nella TOP 10 del suo segmento. Come C3, anche C3 Aircross nel singolo mese di ottobre ha totalizzato il suo record di contratti nel canale dei privati, da inizio anno. Nuova C4 Cactus si mantiene nella TOP 10 delle berline di segmento C, mentre le monovolume C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer continuano, nel loro insieme, a restare nella TOP 5 del loro segmento. Infine SpaceTourer è posizionata sesta nel suo segmento.

I risultati commerciali di Citroën in Italia a fine ottobre sono molto positivi, con quasi 84.000 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, per una quota di mercato pari al 4,7%. Nell’ambito delle autovetture, con una quota di mercato del 4,4%, Citroën incrementa le sue vendite del 7% rispetto ai primi dieci mesi del 2017. Con i veicoli commerciali sono 12.000 le immatricolazioni nei primi 10 mesi dell’anno, che corrispondono ad una crescita del 6% rispetto al 2017, la Casa del Double Chevron mantiene la quarta posizione nel ranking delle Marche. Il modello che ha contribuito maggiormente a queste performance è Citroën Jumper che ha migliorato le vendite del 37% posizionandosi al secondo posto nel suo segmento. Infine, positivi anche i risultati di Jumpy che, grazie alla crescita del 6% delle immatricolazioni, si trova al 3° posto nel suo segmento.