Renault: un accordo per accelerare la produzione in Cina

Dopo la joint-venture nata il 1 gennaio per costruire e vendere veicoli commerciali leggeri, il Gruppo Renault e Brilliance China Automotive Holdings Limited hanno siglato un accordo a Parigi con i responsabili cinesi della Provincia di Liaoning, dove ci sono più di 120 costruttori e produttori di ricambi, per accelerare lo sviluppo dei veicoli commerciali leggeri in Cina con l’intento del Costruttore francese di aggiungere tre nuovi veicoli commerciali elettrici alla gamma prevista per il mercato cinese nell’arco di due anni.

La partnership, tesa a produrre veicoli per le marche Jinbei, Renault e Huasong, con sede sociale e stabilimenti produttivi nel distretto di Dadong a Shenyang, ha un obbiettivo chiaro: quello di realizzare 150.000 vendite annue entro il 2022 accelerando, nel contempo, il processo di elettrificazione della gamma. Il piano comprende la costruzione di veicoli in 3 segmenti chiave: monovolume, furgonette e furgoni, ma i dati già sono significativi se si pensa che il Brand Jinbei ha venduto 124.900 unità a fine settembre.

Inoltre, le previsioni del mercato cinese per i veicoli commerciali leggeri sono di 3 milioni di unità all’anno, quindi in forte crescita. Tutto ciò va a braccetto con l’alto tasso di urbanizzazione e con il boom dell’e-commerce che necessitano di nuovi modelli di trasporto nei centri città, sia per le persone che per le merci, visto che le consegne urbane dell’ultimo miglio dovrebbero aumentare del 125% entro il 2030. Senza contare che la Cina è il mercato che registra la crescita più veloce del mondo a livello di veicoli elettrici.

“Dieci mesi dopo il lancio iniziale della nostra joint-venture in Cina con Brilliance, possiamo contare su un management team locale e un piano prodotto ambizioso che ci consentono di proseguire la nostra crescita con l’introduzione di sette veicoli commerciali in Cina, tra cui tre modelli elettrici, a partire dall’inizio del 2019. L’accordo con il governo locale della Provincia di Liaoning consoliderà la nostra crescita”, ha dichiarato Carlos Ghosn, CEO di Renault.

“La città di Shenyang e la Provincia di Liaoning si impegnano a sostenere i progetti del settore auto, le nuove energie e le attività di R&S, la crescita industriale, la promozione dei fornitori locali e lo sviluppo dei prodotti, ha spiegato Tang Yijun, governatore della Provincia dI Liaoning. Renault Brilliance Jinbei Automotive Company svolgerà un ruolo cruciale per lo sviluppo industriale sostenibile di Shenyang, nella dinamica dell’economia locale, per la promozione di soluzioni tecniche e di prodotti rispettosi dell’ambiente, nonché per il supporto delle imprese della Provincia di Liaoning”.