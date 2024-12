Fiat si conferma leader di mercato nelle sue aree chiave

Fiat, un marchio storico del gruppo Stellantis, ha consolidato la sua posizione di leader di mercato nei suoi principali paesi di riferimento, registrando risultati significativi nei primi undici mesi del 2024. Nonostante le sfide del mercato globale, Fiat ha dimostrato resilienza e capacità di adattamento, rafforzando la sua presenza in Sud America, Europa, Medio Oriente e Africa. Il brand, nel contesto delle celebrazioni del suo 125° anniversario, si è distinto per la sua capacità di mantenere la rilevanza globale e consolidare la sua posizione come marchio numero uno in termini di volume nel gruppo Stellantis.

Fiat, solida performance nei suoi mercati chiave

In Brasile, il marchio domina il mercato con una quota del 20,9% e si posiziona al primo posto per volumi venduti all’interno del gruppo Stellantis. La Strada è il modello più venduto in assoluto, confermando la sua leadership nel segmento dei pick-up. In Italia, Fiat mantiene la leadership di mercato con una quota dell’11%. La Panda continua ad essere l’auto più venduta, mentre Fiat Professional, con i modelli Ducato e Doblò, guida il mercato dei veicoli commerciali.

Anche in Turchia e Algeria, Fiat si posiziona come leader di mercato. In Turchia, il marchio ha raggiunto una quota di mercato dell’11,5%, grazie al successo della Fiat Tipo, commercializzata come Egea. In Algeria, Fiat registra una straordinaria quota di mercato del 60%, grazie alle performance del Fiat Doblò, il veicolo più venduto nel paese.

Un anno di transizione

Diversi modelli sono usciti dalla gamma, preparando il terreno per il lancio della nuova Grande Panda e della 500 Hybrid nel 2025. Nonostante questa fase di transizione, il brand di Torino rimane il marchio leader in Italia, grazie alle ottime performance della Panda e alla solida posizione nel settore dei veicoli commerciali, guidata dal Ducato.

Olivier Francois, CEO di Fiat e CMO globale di Stellantis, ha sottolineato l’impegno del brand nel mantenere la rilevanza globale e consolidare la sua posizione di leadership. Il successo della Casa torinese è frutto di una strategia che combina la forza di modelli iconici con una costante attenzione all’innovazione e alla sostenibilità, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.