Nonostante tutto, Fiat Panda è la citycar più venduta in Europa

Soffia una terribile aria di crisi nel settore automobilistico europeo, dalla quale non è esclusa Stellantis e tutti i suoi brand. Fiat è una realtà che sta cercando una nuova dimensione, ma ha una certezza che si chiama Fiat Panda. Nonostante una domanda in calo (e che ha comportato il rallentamento della produzione in Italia), la citycar costruita a Pomigliano d’Arco è regina d’Europa nel suo segmento nel corso di questo 2024.

Le performance di Fiat

Nei primi nove mesi del 2024, Fiat Panda e 500e sono le preferite nel Vecchio Continente nel segmento A. Queste due icone italiane sono al top del mercato europeo delle city car e delle city car elettriche. Grazie a questi modelli di successo, il marchio rappresenta perfettamente la mobilità urbana sostenibile, sia ibrida che elettrica.

Grazie alla sua enorme popolarità, la Panda ha superato le 100.000 unità vendute quest’anno, un traguardo importante. A settembre, questa iconica auto ha raggiunto il 24% di quota di mercato, con un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023, e il 26% su base annua. In Italia, la crescita è stata incredibile, arrivando al 60% su base mensile e al 56% su base annua, consolidando così la sua posizione di leader nel mercato.

La Fiat 500e ha confermato essere la city car elettrica più venduta nel suo segmento in Europa, con un market share del 63% a settembre e del 45% su base annua. La piccola EV costruita a Mirafiori è anche in testa alle vendite in Italia con una quota del 29%, in Francia con il 49%, in Germania con il 48% e nel Regno Unito, dove ha la quota di mercato più alta, con un incredibile 80% sempre tra le EV city car.

In attesa della Topolino

A partire dalla prima consegna ai clienti a luglio, Fiat Topolino ha dominato il panorama dei quadricicli elettrici in Italia raggiungendo una quota del 47%. Allargando all’intero mercato dei quadricicli, la quota è del 28%. Fiat prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città dove la guida elettrica diventa facile e accessibile a chiunque.