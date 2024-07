Jeep Avenger: nel 2024 è il SUV elettrico più venduto in Italia

Jeep, marchio di Stellantis, consolida la sua presenza nella top ten del mercato automobilistico italiano, raggiungendo una quota del 4,4% nel primo semestre del 2024, secondo i dati di Dataforce. La Jeep Avenger, primo suv completamente elettrico della casa, progettato fuori dagli Stati Uniti presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, è stato il SUV più venduto in Italia in questa prima metà dell’anno. Jeep Avenger ha ottenuto ben diciassette premi dalla stampa internazionale e ha già superato le 100.000 unità vendute in Europa.

Nel mercato dei veicoli elettrici, Avenger domina tra i B-suv elettrici a batteria (Bev), con una quota di quasi il 40% a giugno. Da gennaio ad oggi, tra i B-suv elettrici venduti in Italia, uno su tre è un Avenger. Questo successo è affiancato dal modello Jeep Renegade, che si conferma leader tra i B-suv ibridi plug-in con la proposta 4xe.

“Jeep continua a confermare la propria leadership nel mercato automobilistico italiano,” afferma Novella Varzi, managing director di Jeep Italia, “consolidando la sua posizione nella top ten con una quota del 4,4% nel primo semestre del 2024. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati positivi ottenuti da Jeep Avenger, il suv più venduto d’Italia, che riflette con successo la nostra strategia di offrire suv capaci di combinare innovazione, prestazioni e sostenibilità. Non a caso, anche la variante 100% elettrica è leader. Guardiamo con fiducia al futuro, impegnati a mantenere il marchio Jeep ai vertici dell’industria, grazie all’impegno del mio team e della rete dei concessionari italiani.”