Lamborghini, Stephan Winkelmann: ‘Abbiamo raggiunto nuovi record con solo Urus e Huracan in gamma’

Dall’inizio del 2023, Lamborghini ha sorpreso con risultati eccezionali, stabilendo nuovi record in termini di vendite, fatturato e redditività. Urus e Huracan sono stati i pilastri del successo commerciale del costruttore bolognese, con la prospettiva di un ulteriore incremento dovuto all’introduzione della nuova Revuelto.

La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha annunciato il completamento della produzione del super SUV e della supersportiva con motore V10 entro la fine del 2024. I due modelli hanno avuto un ruolo chiave nel raggiungimento di un totale di 5341 unità consegnate a livello globale nel primo semestre di quest’anno, mostrando un incremento del 4,9% rispetto all’anno precedente.

Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Lamborghini, ha detto: “Ancora un semestre record per la nostra azienda ed ancora grande orgoglio nel comunicare i risultati raggiunti. Siamo davvero entusiasti di questi numeri, raggiunti grazie a solo due modelli della gamma, in un anno che possiamo definire particolare per Lamborghini. Il 2023, oltre a corrispondere con i 60 anni dell’azienda, ha infatti segnato il lancio di Revuelto, la prima ibrida plug-in della nostra storia e la presentazione della SC63, la vettura da corsa più avanzata mai progettata da Lamborghini che segue Direzione Cor Tauri, la strategia per l’elettrificazione della gamma”.

I ricavi del primo semestre del 2023 sono stati pari a 1.421 milioni di euro

La crescita di Lamborghini è stata evidente anche nella sfera finanziaria. Il marchio bolognese ha registrato ricavi per 1.421 milioni di euro, segnando un aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo nel 2022.

Anche il risultato operativo ha mostrato un’ascesa, aumentando del 7,2% per raggiungere il record di 456 milioni di euro, rispetto ai 425 milioni del 2022. Questi risultati hanno portato a un miglioramento nel Return on Sales, che ora si attesta al 32,1%.

Analizzando la distribuzione delle consegne a livello regionale, il produttore bolognese ha registrato una performance eccezionale. Le regioni EMEA, America ed Asia Pacifico hanno venduto rispettivamente 2285, 1857 e 1199 veicoli. Gli Stati Uniti mantengono la leadership come il mercato principale con 1625 vetture consegnate, seguite da Regno Unito (514), Germania (511), Cina continentale, Hong Kong e Macao (450), Giappone (280) e Italia (270).

Il primo semestre del 2023 ha riservato anche delle novità significative. Tra queste, il lancio della Lamborghini Revuelto, che ha già registrato ordini per oltre due anni di produzione dopo la sua presentazione a marzo. Inoltre, è stato annunciato il debutto della SC63, il prototipo ibrido LMDh progettato per competere nelle gare endurance.