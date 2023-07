Bentley, Adrian Hallmark: ‘Prevediamo delle condizioni difficili nella seconda metà del 2023’

Bentley ha rivelato nelle scorse ore i dati finanziari dei primi sei mesi del 2023. Nonostante risultati positivi, è stata segnalata un possibile peggioramento delle condizioni di mercato nei prossimi mesi.

Il produttore di lusso ha segnato un profitto operativo di 390 milioni di euro, lievemente al di sotto dello stesso periodo dell’anno precedente, con una riduzione del 2% rispetto ai 398 milioni di euro ottenuti nel primo semestre del 2022.

Adrian Hallmark, presidente e CEO di Bentley Motors, ha detto: “I risultati positivi dei primi sei mesi sono in gran parte il frutto di una consistente banca ordini accumulata nei mesi e negli anni precedenti e, sebbene la consegna degli ordini verso i clienti sia buona, questa è leggermente inferiore rispetto ai massimi raggiunti in alcuni dei nostri mercati chiave lo scorso anno. Prevediamo tuttavia condizioni difficili nella seconda metà dell’anno e quindi monitoreremo di conseguenza i nostri livelli di fornitura e di scorte per garantire che la qualità delle nostre vendite venga mantenuta e, se necessario, adeguata nel corso dell’anno”.

C’è stato un leggero calo dei ricavi nei primi sei mesi dell’anno

La casa automobilistica britannica ha riportato un leggero calo anche dei ricavi, registrando 1,681 miliardi di euro rispetto a 1,707 miliardi di euro del 2022. Tuttavia, è degno di nota l’interesse continuato per il servizio di personalizzazione Mulliner, le diverse varianti dei modelli e la domanda di optional.

Il rendimento delle vendite è rimasto stabile al 23,2% per i primi sei mesi del 2023. Durante questo periodo, Bentley ha consegnato un totale di 7096 veicoli. Il Bentayga è emerso come il modello più popolare, rappresentando il 44% delle immatricolazioni complessive. La berlina Flying Spur, invece, ha rappresentato il 24% delle vendite mentre le Continental GT e GTC hanno costituito il 32%.

Nel confronto anno su anno, le vendite globali hanno mostrato una diminuzione del 4% rispetto al 2022. Le Americhe continuano a essere il mercato più forte per il costruttore britannico, seguite da Cina ed Europa.