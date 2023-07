Stellantis, Uwe Hochgeschurtz: ‘Siamo sulla buona strada per una mobilità a zero emissioni’

Nel turbolento scenario attuale, contraddistinto da sconvolgimenti e mutamenti senza precedenti, Stellantis ha registrato un’affermazione solida nel primo semestre del 2023. È stata infatti rilevata una crescita del 5,3% nelle immatricolazioni in Europa 30 (PC+CV) rispetto al corrispondente periodo del 2022, con circa 1,44 milioni di unità, culminando in un’ampia quota di mercato del 19,1%.

Il gruppo automobilistico italo-francese si distingue nel dinamico settore dei veicoli commerciali, mantenendo salda la sua leadership sul mercato europeo. Ha effettivamente attestato vendite per quasi 292.900 unità nel semestre in questione, in aumento del 5,3% rispetto al primo semestre del 2022, stabilendo una quota di mercato oltre il 30%.

Il commento di Uwe Hochgeschurtz

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, ha detto: “Grazie ai suoi marchi, Stellantis è una vera e propria macchina da marketing. I nostri marchi hanno una forte impronta, ognuno con la propria personalità per adattarsi a diverse aree del mercato, garantendo performance crescenti e favorendo il futuro dell’intera azienda. La nostra solida performance commerciale, abbinata a risultati finanziari a due cifre per il primo semestre del 2023, dimostra che siamo sulla buona strada per una mobilità a zero emissioni, rispettosa dell’ambiente e accessibile a tutti. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti e i nostri partner per la loro dedizione e il loro impegno nel raggiungimento di questi risultati, mentre stiamo compiendo ulteriori passi avanti nell’attuazione del nostro piano strategico Dare Forward 2030”.

L’accelerazione di Stellantis verso una mobilità a zero emissioni è notevole, conquistando posizioni di vertice in diversi paesi. Ad oggi, il colosso ha 24 BEV in commercio, con l’ambizioso progetto di raddoppiarne il numero entro la fine del 2024. Veicoli elettrici come la Peugeot e-208 e la Fiat 500 Elettrica si posizionano ai vertici delle classifiche di vendita nel mercato europeo elettrificato.

In termini di mercato BEV, il gruppo automobilistico è leader nel segmento A con una quota del 39%, nei segmenti B e B-SUV con quote del 62% e del 53% rispettivamente e nel segmento CV con una quota del 46%.