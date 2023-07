Maserati, Davide Grasso: ‘Il Tridente oggi è all’apice del lusso italiano nel mondo’

Maserati si distingue nel settore automobilistico per le sue importanti performance, onorando una tradizione lunga 110 anni in cui ha strettamente legato la sua evoluzione alle gare e alla qualità superiore. Il brand di Stellantis sta attualmente entrando in una nuova era, guidata dal successo nelle vendite e dai promettenti risultati economici registrati nel primo semestre del 2023.

I dati forniti da Stellantis rivelano la rapidità della crescita della casa automobilistica modenese: un incremento del 43% delle vendite, un aumento del 39% dei ricavi (pari a 1,39 miliardi di euro) e un guadagno di 2,6 punti percentuali nel margine operativo rettificato, passato dal 6,6% nel primo semestre 2022 al 9,2% attuale.

Maserati ha le carte in regola per crescere anche in redditività e qualità

Durante una tavola rotonda con ANSA, Davide Grasso – CEO di Maserati – ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti nel semestre dal Tridente, sottolineando il notevole ampliamento dell’offerta di fascia alta e l’aumento della redditività.

Secondo Grasso, il costruttore modenese ha l’opportunità di crescere non solo in termini di dimensioni, ma anche in termini di redditività e qualità. Questi valori, infatti, sono fondamentali in un vero luxury brand.

L’ad ha inoltre esaltato la solidità della strada intrapresa da Maserati per assicurare una crescita sostenibile nel lungo periodo, nonostante le difficoltà e le sfide che l’attuale contesto presenta. Ha sottolineato l’importanza dei valori fondamentali e della qualità per assicurare una crescita duratura, nonostante le inevitabili difficoltà.

L’azienda è un punto di riferimento del lusso italiano a livello mondiale

Grasso ha ribadito che Maserati è attualmente un punto di riferimento del lusso italiano a livello mondiale ed è anche il brand che ha registrato il maggior miglioramento nelle recensioni di J.D. Power in Nord America. Secondo lui, questo è solo l’inizio di un percorso promettente.

In vista del futuro, il dirigente ha anticipato che, in occasione dell’evento di Pebble Beach verrà svelata la nuova supercar Maserati P24. Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nell’agenda avviata quattro anni fa dal produttore modenese.

La nuova Alfa Romeo non prenderà spunto dalle vetture del Tridente

Rispondendo a una domanda sulla supersportiva Alfa Romeo in edizione limitata, che verrà presentata il 30 agosto, Davide Grasso ha sottolineato l’importanza di far parte di Stellantis, che permette a tutti i 13 brand di accedere alle tecnologie all’avanguardia.

Tuttavia, ha sottolineato che Maserati e Alfa Romeo sono due brand separati, ognuno con la sua identità. Grasso ha inoltre negato l’esistenza di progetti per veicoli elettrici Maserati di dimensioni inferiori al Grecale, confermando invece quelli di sviluppo per la nuova Quattroporte.

Il CEO concorda sul fatto che la mobilità urbana si svilupperà, ma con modalità diverse come lo sharing. Ha sottolineato che un modello di lusso si definisce dalle prestazioni, dal comfort, dalle dimensioni generose, dallo spazio, dall’ergonomia e dalla ricchezza dei materiali, elementi difficilmente trasponibili in un segmento inferiore a quello attualmente coperto dall’azienda. In tal senso, non prevede una futura espansione del Tridente.