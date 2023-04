Le 10 auto diesel che consumano meno: le migliori del 2023

La scelta della motorizzazione più adatta alle nostre esigenze non è sicuramente cosa facile e immediata, soprattutto se si percorrono molti chilometri ogni anno e di conseguenza si deve puntare al massimo risparmio e alla migliore efficienza.

Nonostante negli ultimi anni governi e amministrazioni locali stiano portando avanti una demonizzazione, se non una vera e propria guerra contro le auto diesel, l’alimentazione a gasolio resta quasi sempre l’opzione più adatta e indicata per chi macina centinaia di migliaia di chilometri con il proprio veicolo. Bisogna inoltre sottolineare che, nonostante quello che l’immaginario collettivo vuol far credere, le auto diesel più moderne vantano un’elevatissima efficienza ed emissioni nocive estremamente contenute, anche rispetto alle unità a benzina.

Le auto con motori diesel, nella maggior parte dei casi, offrono anche prestazioni velocistiche di tutto rispetto (in alcuni casi anche molto sportive) e un piacere di guida elevato, questo perché oltre all’abbondanza dei cavalli possono contare anche su una coppia motore decisamente più corposa rispetto ad un motore a benzina di pari cilindrata. I tanti newton metri a disposizione consentono infatti riprese vigorose anche a bassi regimi e consentono un uso meno frequente del cambio, favorendo in questo modo il confort di marcia. Se si vuole un’auto a gasolio la scelta resta comunque resta piuttosto ampia, non mancano i modelli più economici, il più potente sul mercato e i più potenti venduti in Europa sono disponibili in una altra nostra guida.

Classifica 2023 delle auto diesel che consumano meno

In questa guida abbiamo selezionato i modelli diesel che consumano meno gasolio con l’obiettivo di aiutare i nostri lettori ad effettuare una scelta consapevole e che meglio si adatta alle loro esigenze. Tra le auto a gasolio che consumano meno abbiamo selezionato spiccano: Skoda Octavia 2.0 TDI 115 CV, Seat Leon 2.0 TDI CR 115 CV, Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 CV, Audi A3 Berlina 35 TDI, Volkswagen Golf 2.0 TDI 115 CV, Peugeot 308 BlueHDi 130, Opel Astra 1.5TD Diesel 130 CV, Citroën C3 BlueHDi 100, Citroën C4 BlueHDi 110 e Hyundai i30 1.6 CRDi 116 CV.

Skoda Octavia 2.0 TDI 115 CV

Al vertice della classifica dei migliori diesel per consumi troviamo la Skoda Octavia in versione berlina (in listino viene proposta anche nella variante station wagon), equipaggiata dall’ottimo propulsore del Gruppo Volkswagen 2.0 litri TDI che eroga 115 CV e 300 Nm di coppia, gestiti dalla trasmissione manuale a sei rapporti. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, questa unità offre un consumo nel ciclo misto pari a soli 4,1 litri per 100 km percorsi.

Prezzo da 35.900 euro.

Seat Leon 2.0 TDI CR 115 cv

Al secondo posto dei motori diesel che consumano meno nel 2023 troviamo la cugina della Octavia, ovvero la Seat Leon, equipaggiata con il medesimo propulsore 2.0 litri TDI da 115 CV e 300 Nm di coppia massima, sempre gestiti da un cambio manuale a sei marce. In questo caso, i consumi dichiarati dalla Casa risultano pari a 4,2 l/100 km nel ciclo misto.

Prezzo: da 22.890 euro.

Ford Focus 1.5 EcoBlue 120 cv

Sul terzo gradino del podio da auto diesel dai consumi ridotti si posiziona la quarta generazione della Ford Focus equipaggiata sotto il cofano con il propulsore turbodiesel 1.5 litri EcoBlue da 120 CV e 300 Nm di coppia massima, gestiti da un cambio manuale a sei marce. Con questa motorizzazione, la Segmento C della Casa dell’Ovale blu dichiara un consumo medio nel ciclo WLTP di soli 4,2 l/100 km.

Prezzo: da 26.376 euro.

Audi A3 Berlina 35 TDI

Tra le auto diesel con consumi contenuti troviamo un’altra vettura dell’orbita Volkswagen, ovvero la media premium Audi A3 in configurazione berlina 3 volumi ed equipaggiata con il motore 2.0 litri turbo diesel da 150 CV e 360 Nm di coppia massima. Questa vettura può contare sulla trazione anteriore e sul cambio manuale sei rapporti, mentre il consumo nel ciclo misto risulta pari a 4,2 l/100 km.

Prezzo: da 36.310 euro.

Volkswagen Golf 2.0 TDI 115 CV

Nella nostra classifica non manca una delle auto più vendute in Europa, ovvero l’iconica Volkswagen Golf equipaggiata anch’essa con il noto propulsore turbodiesel 2.0 litri TDI da 115 CV e 300 Nm di coppia che equipaggia anche l’ottava generazione della media teutonica. La vettura a trazione anteriore e con cambio manuale a sei marce può vantare un consumo medio di carburante pari a 4,2 l/100 km.

Prezzo: da 31.895 euro.

Peugeot 308 BlueHDi 130

Tra le auto diesel più risparmiose del 2023 troviamo anche la francese Peugeot 308 che vanta sotto il cofano un motore 1.5 litri BlueHDi che scarica sulla trazione anteriore 130 CV e 300 Nm grazie all’uso di cambio manuale a sei marce. In questo caso il consumo medio omologato è pari a 4,3 l/100 km.

Prezzo: da 26.520 euro.

Opel Astra 1.5TD Diesel 130 cv

Un’altra tedesca nella lista delle auto diesel più virtuose, infatti questa volta tocca all’Opel Astra che condivide piattaforme e il motore turbodiesel con la cugina del Gruppo Stellantis, Peugeot 308. Sotto il cofano della vettura batte il motore turbodiesel 1.5 cilindri da 130 CV e 300 Nm di coppia, gestiti dal cambio manuale a sei marce e scaricati sulla trazione anteriore, mentre il consumo nel ciclo misto WLTP è sempre di 4,3 l/100 km.

Prezzo: da 25.300 euro.

Citroën C3 BlueHDi 100

Tra le auto diesel con consumi contenuti troviamo un’altra francese e un’altra del Gruppo Stellanti, ovvero la citycar di segmento B Citroën C3, equipaggiata con il piccolo ed economo motore 1.5 BlueHDi da 100 CV e 250 Nm di coppia, gestito da una trasmissione manuale a cinque rapporti, mentre il consumo nel ciclo misto è di 4,3 l/100 km.

Citroën C4 BlueHDi 110

Nella classifica delle 10 auto diesel più efficienti del 2023 troviamo la Citroën C4, anch’essa equipaggiata con il noto e già citato motore 1.5 litri BlueHDi di 110 CV e 250 Nm di coppia che vengono gestiti dal cambio manuale a sei marce. In questo caso i consumi nel ciclo misto sono pari a 4,4 l/100 km.

Prezzo: da 20.270 euro.

Hyundai i30 1.6 CRDi 116 cv

La classifica delle auto diesel del 2023 che consumano meno si chiude con una coreana, ovvero la Hyundai i30, equipaggiata con motore diesel a quattro cilindri da 1,6 litri CRDi che eroga 116 CV e una coppia massima pari a 280 Newton metri, sempre gestiti da un cambio manuale a sei marce. Il consumo medio dichiarato risulta pari a di 4,4 l/100 km.

Prezzo: da 24.870 euro.