Le 7 auto a benzina che consumano meno: classifica

In un mercato sempre più elettrificato i motori a benzina continuano ad essere i più venduti. Ecco le 7 auto a benzina che consumano meno.

Lo sviluppo di nuove tecnologie sta permettendo una notevole riduzione dei consumi delle auto. La mobilità elettrificata ha permesso di abbassare ulteriormente le cifre a costo, però, di rendere più costosi i prodotti. Né aiuta il prezzo alle stelle dei carburanti. Oggi, perciò, trovare un’auto economica ed efficiente è una delle imprese più difficili per quegli automobilisti che cercano di acquistare un’auto nuova.

Nella classifica che vi proponiamo figurano le 7 automobili a benzina più efficienti che possiamo trovare attualmente sul mercato in Italia. Veicoli che mostrano per lo più dimensioni molto contenute e piccoli motori, aspirati o turbo, per percorrere lunghe distanze utilizzando quantità ridotte di carburante, praticamente al livello delle loro controparti diesel.

La maggior parte dei modelli presenti in questa classifica sono rappresentanti dei segmenti A e B, anche se troviamo auto compatte e familiari che potrebbero sorprenderti per il loro livello di efficienza e che potresti prendere in considerazione se devi cambiare l’auto.

Gli incentivi auto 2023 per questa categoria di auto sono già esauriti, ma, nonostante ciò, rimangono modelli interessanti per la loro fascia di prezzo accessibile. Prima di leggere la classifica, però, potrebbe interessarti anche la nostra guida sui modi per risparmiare carburante.

Toyota Aygo X

La più efficiente in assoluto tra le auto a benzina sul mercato è la Toyota Aygo X che, con il suo motore 1.0 tre cilindri da 72 CV, offre consumi di 4,00 l/100 km (25,00 km/l). Questo risultato le vale il gradino più alto del podio nella Top 10 delle auto a benzina più efficienti.

La Toyota Aygo X, arrivata lo scorso anno, è frutto di un programma di sviluppo interamente “made in Europe”, cioè a cura della filiale del Vecchio Continente, che ha sede a Colonia; ed europeo è anche l’assemblaggio, che avviene nello stabilimento Toyota di Kolin, in Repubblica Ceca. I progettisti hanno letteralmente stravolto i contenuti della precedente generazione, per realizzare un veicolo del tutto nuovo, a cominciare dalla “base di partenza”.

Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV

Hyundai ha nel suo ampio catalogo l’utility i10, modello di segmento A che viene offerto in due varianti benzina (3 cilindri e 67 CV e 4 cilindri e 84 CV). La prima, con motore tre cilindri, è quella che offre i migliori consumi di carburante, che ufficialmente si attestano a 4,1 l/100km. La i10 che viene ora commercializzata corrisponde alla terza generazione, rinnovata a fine 2020, che ora propone un’estetica molto più accattivante.

KIA Picanto 1.0 DPI 67 CV

Circa due anni fa Kia ha deciso di rinnovare l’estetica della Picanto, con modifiche molto semplici nell’ottica anteriore, una nuova griglia nella versione GT Line e cambiamenti nella forma degli scarichi. All’interno è stato montato il sistema di infotainment UVO Phase II, con uno schermo da 8 pollici.

La piccola coreana viene venduta solo con un monoblocco 1.0 a tre cilindri, in versione aspirata da 67 CV o turbocompressa da 100 CV. La prima è in grado di registrare un consumo medio di 4,2 l/100 km, classificandosi come la Kia con motore termico più economica per uso quotidiano, dopo i modelli ibridi e ibridi plug-in.

Peugeot 308 SW e Nissan Micra IG-T 92

Quarta, staccata di poco, è la Peugeot 308 SW che col suo 1.2 a benzina da 130 CV arriva a 4,35 l/100 km (22,99 km/l), a pari merito con la Nissan Micra IG-T 92. La terza generazione della station wagon media del Leone è una vettura con look aggressivo e dalla forte personalità che nasconde tecnologie e motorizzazioni di ultima generazione in grado di accontentare la maggior parte delle esigenze degli automobilisti.

La compatta di segmento B del marchio giapponese, con l’ultima generazione arrivata nel 2022, si è evoluta nell’estetica, nella tecnologia e soprattutto nei consumi e nelle emissioni, come dimostra questa versione che si posiziona nella classifica delle auto a benzina che consumano meno.

Hyundai i20 N Performance 1.6 T-GDI 204 CV Manuale

La compatta coreana, con il suo motore 1.6 turbo da 204 CV, trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, vanta un ottimo consumo medio di 4,50 l/100 km (22,22 km/l) che la posiziona come versione più potente e sportiva all’interno della classifica delle auto a benzina più efficienti. Un’auto, insomma, estremamente divertente da guidare ma, allo stesso tempo, molto parsimoniosa rispetto ai consumi.

Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale Ultimate

La Opel Mokka ha dato il via al nuovo corso dello stile della Casa del Fulmine. E’ un’auto che si fa notare ma conserva delle dimensioni adatte alla città. Il 1.2 turbo benzina a 3 cilindri eroga 131 CV e 275 Nm di coppia massima e, considerando che la massa è inferiore ai 1.300 kg, non fatica a spostarla con una certa vivacità.

Quindi, lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 9,2 secondi e la velocità massima tocca i 200 km/h. Guidandola in modo razionale, la piccola crossover del Fulmine è in grado di offrire ottimi consumi che si attestano sui 4,75 l/100 km (21,05 km/l).

Dacia Duster 1.3 TCe 150cv EDC 4X2 Prestige

Il 1.3 TCe che spinge la crossover franco-rumena è un blocco di quattro cilindri in alluminio della Renault. Ha una cilindrata specifica di 1.333 cm³. Include due alberi a camme in testa, iniezione diretta, turbo, intercooler e sistema Start/Stop. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei marce ed è in grado di garantire consumi di 5,25 l/100 km (19,05 km/l).