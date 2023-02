Gli italiani preferiscono le ibride

Lo studio condotto dalla società di consulenza strategica Areté, chiamato “La nuova vettura nel 2023 sarà elettrica?“, afferma che in caso di acquisto di un’automobile, gli italiani preferiscono l’ibrido rispetto a un’elettrica. I numeri parlano chiaro, dalla ricerca si evince che il 44% degli intervistati opterebbe per veicoli ibridi o ibridi plug-in, mentre appena il 22% prenderebbe una full electric.

Gli italiani scelgono così

Le motivazioni che stanno dietro a questa scelta, sono per il 35% “non inquinare”, mentre il 63% “per risparmiare”. Altro dato incontrovertibile per l’acquisto di una vettura ibrida è il prezzo: il 79% è disposto a spendere non più di 30 mila euro per l’acquisto di una vettura nuova. Stesso limite si riferisce alle elettriche, anche se la percentuale è inferiore e pari al 66%. Una cifra che abbassa di molto la rosa delle possibili scelte, dato che il prezzo medio di un’auto alla spina si aggira a quote più alte. Il restante 42% attribuisce il suo sì a scelte di carattere ambientale, il 36% all’intenzione di risparmiare, l’11% al bando alle endotermiche nel 2035 e il 10% per la libera circolazione nelle domeniche ecologiche.

I timori degli automobilisti

C’è anche chi ha risposto negativamente verso l’acquisto di una ibrida o di un’elettrica, secondo due motivazioni: l’80% ha paura di andare incontro a problemi di ricarica e di autonomia. In particolare, il 47% teme di restare a piedi, mentre il 31% considera le ricariche come operazioni difficili, che peggiorano la vita. Inoltre, il 10% ritiene che le elettriche siano troppo costose e che inquinino di più. Un altro dato importante è questo: il 67% non ha mai guidato un veicolo alla spina e il 74% la guiderebbe solo per spostamenti in ambito cittadino.

Metodo di acquisto

Gli italiani continuano a preferire l’acquisto fisico presso le concessionarie (scelto dal 68% degli intervistati), anche se cresce l’idea di sfruttare il canale digitale (dal 5% di luglio 2022 all’11% di oggi). Il 21%, poi, desidera una configurazione online, ma seguita dalla firma del contratto in concessionaria. Tra l’altro, il 53% gradirebbe un finanziamento e il 29% pagherebbe in contanti e in soluzione unica (a marzo 2022 la percentuale era al 25%).