Auto elettriche più vendute nel 2022: Tesla ancora al comando

Il 2022 dell’automotive si è concluso con una certezza: nelle auto elettriche il leader è ancora Tesla, anche se l’azienda americana viene tallonata dai sempre più agguerriti costruttori cinesi. Secondo i dati forniti da Center of Automotive Management di Bergisch Gladbach, Tesla ha consegnato 1,314 milioni di auto con un accrescimento dei volumi del 40% rispetto al 2021. Si tratta di un nuovo primato per il brand americano, che negli USA ha superato anche i costruttori tedeschi tra i marchi premium più venduti. Se il record di Tesla è molto interessante, lo ancora di più un altro: il costruttore che è cresciuto di più è BYD, che ha recentemente lanciato la sua proposta in Europa con tre modelli a zero emissioni (Tang, Han e Atto 3), ed è passata da 321.000 a 911.000 auto consegnate, corrispondenti a un eccezionale +184%. Sul podio sale anche SAIC, società cinese a controllo pubblico, con una stima di 750.000 auto (+23%).

Quote di mercato auto elettriche

In Europa la SAIC si è fatta notare per aver rilevato il marchi britannico MG, che ha rilanciato ottenendo un certo interesse in mercati come il Regno Unito, dove è a ridosso della Top 10, e la Norvegia, mentre in Germania ha toccato l’1,4% in dicembre e in Italia puntava allo 0,5% di quota. Tesla, BYD e SAIC valgono quasi il 43% del mercato mondiale elettrico, però, la sola Tesla sfiora il 19%.

Volkswagen primo gruppo europeo

Il primo costruttore europeo è il Gruppo Volkswagen, passato da 453.000 a 572.000 auto a batteria (+26%), una quota però ancora marginale. A seguire avanzano altre realtà provenienti dalla Cina: Geely, proprietaria di Volvo Cars e azionista di Mercedes-Benz con quasi il 10% di quote, che ha da poco ufficializzato una joint venture con Renault per i motori convenzionali e ibridi, e GAIC, che sono arrivate a 381.000 e 217.000 unità. Entrambe hanno fatto una crescita di tutto rispetto.

Crescono anche BMW e Mercedes

BMW è settima nel 2022 con 216.000 unità, quasi 130.000 auto in più rispetto all’anno precedente (+145%), poi arriva Hozon, altro costruttore cinese, mentre al nono posto c’è Mercedes, i cui dati includono quelli della divisione Van, ma non di Smart. In dodici mesi la Casa di Stoccarda ha raddoppiato i volumi: da 64.000 a 133.000 (+108%). Secondo questo studio, il mercato delle auto elettriche è aumentato nel 2022 di oltre il 60% (4,3 milioni di registrazioni nel 2021).